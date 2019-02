Los asientos de Kevin Hviid, nuevos exponentes del diseño nórdico

El diseño nórdico y sus exponentes

Que el diseño nórdico ha ido ganando terreno a lo largo de los últimos 25 años hasta ocupar el lugar que otrora ostentaban países como Italia o Alemania es irrefutable. Es verdad que compañías como IKEA han ayudado a esta expansión pero, ¿no será que la forma nórdica de entender el diseño fue lo que ayudó al gigante del mobiliario sueco en su expansión? Estudios como From Us With Love, Monica Förster, Snøhetta, Non-Format,… son algunos buenos ejemplos de una fuerza creativa que no para sacar nuevos talentos.

El caso que nos ocupa en este artículo es el de Kevin Hviid, un arquitecto danés nacido en 1978, especializado en proyectos que aúnan diseño, arte y arquitectura con la innovación por bandera. Aquí cuatro buenos ejemplos.

IrÏs, sillón mecedor de nailon

Kevin Hviid, con y para la firma de moda Ganni, desarrolló un sillón mecedor de 2,70 metros de altura compuesto de 600 bandas de nailon fijadas a una estructura de hierro. Bautizado como IrÏs, la pieza no solo impacta por su altura y composición, también lo hace por su colorido. IrÏs rinde tributo, según sus creadores, a la personalidad de la mujer escandinava.

Lounge chair Cocoon, modernismo orgánico de los años 60

Con Cocoon, Kevin Hviid y Martin Kechayas se propusieron nada más y nada menos que crear una lounge chair icónica lo suficientemente versátil para funcionar en diferentes ambientes. Articulada a partir del modernismo orgánico de los años 60, esta pieza producida en ratán y madera puede encontrarse en diferentes colores que cambian radicalmente su carácter.

Bob the Bench, inspiración Memphis

Bob the Bench, es un sillón de exterior inspirado en el movimiento Memphis que destaca por sus marcado acento geométrico y su amplia gama de colores. Una “pieza gráfica” desarrollada y presentada en la edición 2016 de Reform como exponente del nuevo diseño danés.

King, un desafío en azul profundo

Con silla King, Kevin Hviid quiso desafiar los estándares y la concepción popular de la silla por antonomasia. Con dimensiones partículares, un respaldo que obliga a incluir un par de patas extras, y un azul profundo, esta propuesta del creativo danés es la más artística has la fecha.