Mae Engelgeer firma Various. Un ejemplo de buen diseño neerlandés

Escultural, inesperado, intenso

En la actualidad, y gracias a los avances en materiales y métodos de producción, el diseño de mobiliario se ha vuelto un territorio libre de fronteras, ataduras,… para crear sin más preocupaciones que la forma y la función. Un buen ejemplo de esta feliz afirmación es sin lugar a dudas, Various, un indescifrable banco de una plaza cuya exquisita arquitectura lo ayuda a transcender más allá de su inherente propósito.

La responsable no es otra que la diseñadora neerlandesa Mae Engelgeer, una joven creativa cuya extensa carrera en el ámbito del diseño de moda, la ha dotado de una particular y crucial visión.

«El banco Various es una elegante exploración del color y el material. La base tubular irradia simplicidad y transparencia, mientras que las superficies textiles y de cuero destacan la forma única del banco y crean un juego armonioso entre materiales, texturas y colores contrastantes», comenta Engelgeer.

Efectivamente, la sinuosa e infinita estructura metálica y tubular, insufla a Various dinamismo y ligereza visual. El contraste, o por qué no, contrapunto, lo aporta el asiento, resuelto con un sutil pliegue de cuero.

La nota final es para la decisión de una monocromía absoluta. Brutal. L pieza suma puntos de forma instantánea. Por cierto, Various ha sido creado en exclusiva para Item Amsterdam.

«Mi trabajo está impulsado por la intuición y el deseo de crear. Aunque me considero una soñadora en la creación de nuevas atmósferas, soy capaz de traducir rápidamente esas ideas en obras tangibles usando las texturas, materiales y colores adecuados. Cuando me piden mi visión en colaboraciones, siento una cierta sensación de libertad para explorar una multitud de posibilidades».