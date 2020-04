Méduse: la versátil lámpara de suspensión de Lukas Bazle

Share this...

El diseño se alimenta de diseño

En cuestión de lámparas, cuando crees haberlo visto todo, proyectos como Méduse del interiorista y diseñador de producto alemán Lukas Bazle, saltan a escena y te recuerdan que la creatividad y el buen diseño no tienen limites.

Se trata de una elegante luminaria de suspensión que combina forma, función, materiales y técnicas en su justa medida. Utilizando los pliegues textiles que conforman las famosas cortinas celulares como punto de partida y con el objetivo autoimpuesto de hacerla retráctil, este joven berlinés de 26 años ha conseguido un producto notable de aparente sencillez y versatilidad abrumadora.

Dejando de lado los siempre subjetivos aspectos estéticos, funcionalmente Méduse es todo un prodigio. Para empezar, el material elegido para la pantalla fue ideado originalmente para soportar altas temperaturas sin entorpecer el paso de la luz. Esto es posible gracias a su doble plisado contrapuesto, los vacíos tubulares creados en su interior consiguen amortiguar el calor y deshacerse de él por los extremos. Otro aspecto a destacar en este sentido, y no menor, es que gracias a su naturaleza plegable, la pantalla puede reducir su tamaño a mínimos, favoreciendo así el almacenamiento y transporte preventa.

En segundo lugar está su sistema analógico de regulación de luz. A menudo, las características más efectistas de un producto no suelen ser las más útiles, pues bien, este no es el caso. Gracias a un juego de poleas y un artilugio metálico oculto a simple vista, es posible invertir la forma de la pantalla. De esta manera, Méduse no solo ofrece a sus usuarios la opción de controlar la intensidad y amplitud de su luz, sino también modificar la apariencia y el color de la propia lámpara.

«Para hacerme una idea real de los aspectos relacionados con la producción, prefiero comenzar trabajando directamente con materiales y maquetas físicas. El CAD y otras herramientas de visualización digital llegan más adelante», comenta Bazle sobre sus procesos creativos.

Sin duda, este último trabajo del diseñador germano lo ha puesto en la palestra del diseño europeo, estaremos pendientes de sus novedades. Técnicas de costura que inspiran cortinas, cortinas que inspiran lámparas,… el diseño se alimenta de diseño.