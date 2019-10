Mención Experimenta Producto Fresco 2019: Doit, el mobiliario didáctico de Ana Suárez-Anta

«Hoy en día no podemos conformarnos sólo con solucionar problemas, tenemos que aportar ‘algo más’ a la sociedad».

Seguimos repasando lo que nos dejó la edición 2019 de Producto Fresco, y en concreto, las Menciones Experimenta. Después de la mesilla de noche de Estudio Disolvente y el revestimiento cerámico de Dsignio, llega el turno de Doit, la colección de productos didácticos para niños de entre 3 y 6 años de edad ideada por la arquitecta, fotógrafa y estudiante de diseño madrileña, Ana Suárez-Anta.

Esta colección, producida en materiales naturales y sostenibles como el corcho o la madera reciclada, está compuesta por una mesa, dos taburetes y una serie de tableros de juego intercambiables; además puede montarse completamente sin el uso de pegamentos o herrajes. Inspirada en el método Montessori, un modelo educativo que aboga por el autodesarrollo de cada niño, Suárez-Anta ha conseguido dar fondo a un proyecto que de por sí, es atractivo a muchos niveles. A continuación, la propia diseñadora nos cuenta sus impresiones, reflexiones y conclusiones sobre el desarrollo y presentación de Doit.

A menudo un diseñador encuentra una necesidad, un vacío, una demanda sin responder y decide actuar, en tu caso, ¿cómo llegas a Doit?

Doit aparece tras muchas reflexiones acerca de cómo y con qué aprenden los niños en sus edades más tempranas. Creo que hay una crítica muy personal en todo este proyecto, mucha reflexión detrás y sobre todo una voluntad de cambio (siempre he afirmado que en el momento en que me toque ser madre o tener niños en mi entorno más cercano, me gustaría poder hacer sus propios juguetes). No creo que tengamos que conformarnos con lo que existe, y menos aún en el caso de los niños.

Yo sigo recordando ciertos objetos con los que aprendí en la infancia, la mayor parte de ellos característicos por su sencillez… Quizás en el caso de los niños haya un exceso de materiales y juguetes… deberíamos tal vez preguntarnos cuántos de estos dejan huella y reflexionar sobre la esencia de lo que es aprender y cómo hacerlo.

Da la impresión de que el diseño para niños, y en concreto el diseño didáctico para niños, está poco explotado, ¿por qué crees que sucede esto?

Creo que se han diseñado muchos objetos para niños, pero no sé si detrás de muchos de ellos ha habido una voluntad de ofrecer algo más, además de una herramienta de aprendizaje.

A mí como diseñadora me gustaría pensar que lo que diseñé pueda aportarles algo más a los niños, a los padres que lo compran… que ayude a cambiar ciertos hábitos, a entender y valorar el diseño… Me marcó mucho una frase que leí de Enzo Mari, que decía que el diseño es sólo buen diseño si comunica conocimientos, y me gustaría pensar que como diseñadores podemos y debemos hacerlo. Hoy en día no podemos conformarnos sólo con solucionar problemas, sino que tenemos que aportar «algo más» a la sociedad.

En el caso de los niños, considero que es una gran oportunidad ya que todo lo aprendido en la infancia, nos acompañará a lo largo de nuestra vida. Merece la pena reflexionar sobre todo ello, con palabras y con diseño.

Teniendo en cuenta la experiencia de Doit, ¿podemos esperar un segundo proyecto en esta área?

Totalmente, considero que Doit es el punto de partida de un camino que he abierto de investigación y estudio, para poder seguir desarrollando mucha ideas en la misma línea, y no sólo para niños. Tengo muchas ideas en mente sobre las que trabajar y reflexionar para poder comunicarlas con diseño.

¿Qué significa, personal y profesionalmente, participar y destacar en un concurso como Producto Fresco, que año a año va elevando sus estándares?

Considero que Producto Fresco es una gran oportunidad para los diseñadores para poder acercar y mostrar el diseño al público, para hacerlo comprensible y para que cada día más se entienda y se valoren todas las nuevas propuestas que destacan en Matadero cada año. El trabajo de DIMAD desde Producto Fresco es buenísimo y muy generoso con los diseñadores. Además el año 2019 fue excelente que coincidiera con el Madrid Design Festival, es increíble y una muy buena noticia que cada vez más, en una ciudad como Madrid el diseño empiece a estar presente, para situarse al mismo nivel que otras ciudades europeas. ¡Ojalá esto sólo sea el principio de una larga historia!

¿Y cómo se recibió la notica de la Mención Experimenta?

Fue una muy buena noticia, ¡no la esperaba para nada! Ya con la Mención Especial del Madrid Design Festival estaba muy contenta por la acogida que había tenido el proyecto, y esta segunda de Experimenta fue la guinda del pastel. Poder mostrar el proyecto en la versión en papel y en la versión digital de la revista era una muy buena oportunidad.

¿Tienen intenciones de participar en la edición 2020?

Espero poder llegar a hacerlo, dependerá un poco del desarrollo de los proyectos durante este tiempo. ¡Ver veremos!