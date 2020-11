Nissa Kinzhalina y la exaltación de la geometría. Buen diseño kazajo

Share this...

Austeridad, metal y riesgo

Con el binomio geometría/austeridad, la diseñadora kazaja Nissa Kinzhalina, ha desarrollado un estilo potente y reconocible con el que ha creado piezas de mobiliario e iluminación notables. Verdaderas obras de arte funcionales concebidas desde el pragmatismo más ortodoxo del diseño de mobiliario, para suplir las necesidades de los espacios y usuarios más exigentes. En este artículo reunimos cinco proyectos, que entendemos, son los más representativos del trabajo de una joven creativa que parece no tener techo.

Gentle Hint: silla y taburete

Gentle Hint es una colección de asientos compuesta de silla y taburete con respaldo que fuerza los límites de la expresión «menos es más». Aunque su solidez puede ponerse en duda por el ahorro casi obsesivo de elementos y componentes, las piezas consiguen funcionar gracias a la combinación entre forma y materialidad. Brutales.

Humo Lump: luminarias de pie

De las rectas a las curvas. Hump Lump es compone de un juego de tres lámparas de pie formalmente articuladas formalmente desde

Arcos de metal alargados. La intensidad y amplitud de la fuente de luz está determinada por el diámetro de las pantallas.

Stubby: sillón

En el sillón Stubby, Nissa Kinzhalina «traiciona» su manual de estilo incorporando una robusta base de madera sólida sin más tratamiento que una mano de barniz. Con unos 20 kg de peso y unas dimensiones de 67 x 54 x 67 cm, esta propuesta es, por mucha distancia, la más cálida de su portfolio.

Parts of the whole: mesa de centro

Parts of the whole es quizás la colección más arriesgada en términos de funcionalidad, los cortes en el sobre invita a accidentes y ponen en entredicho el propósito mismo de una mesa. Aun así, se trata de una serie atractiva.

Living Light: luminarias de pie y escritorio

Y por último, otra colección de luminarias, pero esta vez de pie y escritorio. Living Light explora el equilibrio tácito de la asimetría. Su tamaño y diferentes opciones de apoyo —su característico facetado le permite sostenerse en cualquier posición— ofrece al usuario la posibilidad de ubicarla en el suelo o sobre una superficie más elevada, como una mesa o un estante.