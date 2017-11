Generador de agua potable en Perú, Universidad de Ingeniería & Tecnología

Campaña publicitaria sobre la crisis el agua

La UTEC de Perú (Universidad de tecnología e ingeniería) nos sorprende con una insólita e ingeniosa campaña publicitaria, realizada por la agencia Mayo, con el objetivo de demostrar a sus futuros estudiantes la aplicación práctica de los estudios que ofertan. Para ello, se han diseñado unos paneles que, además de informar sobre la Institución, proponen una solución para paliar el problema más grave que afecta a la población peruana: la crisis el agua.

Agua potable a partir de la humedad del aire

Para promocionar su proceso de admisión, que tendrá lugar el 3 de Marzo de este año, la Utec ha construido el primer panel que consigue generar agua potable a partir de la humedad del aire. De este modo, afirma una de las directoras de promoción de la Universidad, pretenden reflejar “la propuesta educativa de la universidad, que es desarrollar el ingenio y el talento de nuestros alumnos a través de una enseñanza basada en la práctica. El objetivo es despertar la vocación de estudiar ingeniería haciéndola más atractiva para los jóvenes, y prepararlos para convertirlos en profesionales de alto nivel que aplicarán la ciencia, la tecnología y la innovación en beneficio del desarrollo sostenible del Perú”.

96 litros de agua potable al día

El panel, está ubicado en el kilómetro 89.5 de la Panamericana Sur, consta de cinco máquinas que logran generar 96 litros de agua potable al día, disponibles para el usufructo de la población aledaña que tiene que sufrir diariamente la escasez de dicho recurso. Mediante un elaborado sistema electrónico, las máquinas convierten la humedad ambiental en litros de agua que desembocan directamente en un caño colocado al pie del panel.

Generador de agua potable, UTEC, 2013.

Generador de agua potable, UTEC, 2013.

Generador de agua potable, UTEC, 2013.

Monopolios extranjeros del agua

La Universidad ha creado también un vídeo en el que presenta el proyecto en detalle y en el que se muestran las reacciones favorables de la población. Sin embargo, pese a la indudable eficacia de la iniciativa, desde aquí no podemos no recordar que un problema como el de la escasez de agua potable en Perú no puede presentarse simplemente como consecuencia del carácter desértico de la zona. La campaña publicitaria, en este sentido algo engañosa, prefiere obviar que factores ajenos a los estrictamente ambientales, agravan una situación ya de por sí dramática. Si el restringido acceso que los habitantes peruanos tienen a un recurso que debería ser un bien común se debe también a la presencia de monopolios extranjeros que en sus extracciones mineras contaminan el agua del país, la campaña publicitaria debería, desde nuestro punto de vista, al menos dar cuenta de ello.

Generador de agua potable, UTEC, 2013.