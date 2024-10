Quién es Luis Gimeno y por qué nos gusta tanto. Diseño de mobiliario a otro nivel

Share this...

El placer de diseñar por diseñar

Dicen que la creatividad no es un bien finito, todo lo contrario, si se cuida y se alimenta adecuadamente, no solo no se acaba, sino que crece y mejora. Pues bien, esta suerte de máxima nunca es más real que cuando hojeas la obra del diseñador catalán Luis Gimeno. Inesperadas, funcionales, excepcionales, todas y cada una de sus piezas son un homenaje a la creatividad, al pensamiento libre, al placer de diseñar por diseñar.

Inspirado en ciertos aspectos del diseño de mobiliario de los años 60 y 70, Gimeno ha conseguido consolidar un estilo ciertamente diferencial y reconocible. Descaradamente orgánicos pero sin caer en el desenfado, la arquitectura general respira frescura y vanguardia por todos sus flancos. Dicho esto, lo que llama poderosamente la atención es que la forma nunca pone el peligro a la función. «Al entender que el diseño debe ser eterno y no estar comprometido con tendencias ni temporadas, busco crear productos que sigan procesos de producción de bajo impacto, donde la calidad anteponga a la cantidad y no haya producción en masa. Cada pieza es especial, duradera y hecha a medida», comenta Gimeno.

La paleta es sin lugar a dudas otro de sus grandes aciertos. Escueta pero con gran personalidad, los colores se funden con las líneas, sin forzar nada, todo lo contrario, parecieran ser la respuesta la propia fisonomía de las piezas. «Los colores armoniosos y naturales son la clave para obtener resultados elegantes y delicados…. Cada pieza actúa como un objeto de arte y conquista la estancia creando un ambiente agradable».

A continuación os dejamos un puñado de imágenes de algunos de los trabajos más destacados de Luis Gimeno para que os hagáis una idea del presente y futuro de un creador incansable.