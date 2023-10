Ronan Bouroullec y la cerámica artesanal en el diseño de luminarias 

Share this...

Céramique, un proyecto de Flos

Creada para Flos por el famoso diseñador parisino Ronan Bouroullec, Céramique es una colección de luminarias compuesta por tres modelos de mesa realizados completamente en cerámica italiana, una interesante propuesta que pone el foco en la calidad de la artesanía del material.

«Me encanta la cerámica, es un material que es sobre el deseo, sensualidad. Creo que mi trabajo se está moviendo cada vez más en esta dirección; producir objetos que son funcionales, ciertamente, pero buscando una especie de elegancia, de placer», comenta Bouroullec y agrega: «La cerámica italiana debía de ser investigada. Siento que esta riqueza de habilidades, técnicas y artesanía rigurosa, constituyen un conocimiento que debe mantenerse vivo y desarrollarse. Estoy muy feliz de haber hecho una contribución en este sentido».

Los tres modelos incluidos en la colección, formados por una sola pieza que forma una base, un tallo y una tapa, se distinguen exclusivamente por la dirección diferente del difusor, que está fijo y no es ajustable, para responder a tres funciones de luz precisas: la versión Down crea una luz enfocada, convirtiéndola en una lámpara práctica para leer y para la mesa; la versión Side proyecta la luz perpendicularmente y está diseñada para iluminar una pared o una esquina; la versión Up define una luz cómoda y suave y se puede colocar en cualquier superficie horizontal para crear iluminación ambiental indirecta.

Para terminar habría que destacar como en Céramique, Ronan Bouroullec proyecta la fabricación en una dimensión contemporánea y esencial, coherente con la inspiración de su diseño.