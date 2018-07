Sentarse en la geometría de un kimono. Una silla de Ramón Esteve

Vondom cuenta en su catálogo con numerosas piezas diseñadas por el arquitecto como las de la serie Faz o la serie Vela, compuestas por mobiliario indoor y outdoor y por maceteros; o Frame, que incluye sofás y butacas de aluminio de gran ligereza visual. La reciente colección Ulm, homenaje a la escuela alemana descendiente del movimiento Bauhaus, proyecta un mobiliario donde la permeabilidad formal y la innovación se armonizan al asociar ergonomía, diseño y tecnología. Desde que fundó su estudio en 1991, Ramón Esteve tiene el convencimiento de que la arquitectura es una disciplina global y desde esta perspectiva aborda sus proyectos. Como él mismo afirma: “Soy alguien a quien le estimula todo aquello relativo a la belleza y a la inteligencia”.

Objetos amables para embellecer el entorno

Enamorado de Asia y su cultura, utiliza el viaje para nutrirse de lo que encuentra a su alrededor y perseguir las ideas que articulan toda su obra: lugares donde apetece vivir y objetos amables para embellecer el entorno. “Para obtener inspiración me gusta mucho viajar, dedico gran parte de mi tiempo a ello, de manera que siempre que lo hago descubro cosas nuevas en otras culturas y en la mía propia. De Asia me quedo con el arte y la literatura. En concreto hay una cita del ensayo El elogio de la sombra de Jun’ichiro ̄ Tanizaki,que habla de un aspecto clave para mí tanto en la arquitectura como en el diseño: el tratamiento de la luz”, señala Ramón Esteve. La cita del pensador japonés a la que alude dice así: “En realidad, la belleza de una habitación japonesa, producida únicamente por un juego sobre el grado de opacidad de la sombra, no necesita ningún accesorio. Al occidental que lo ve le sorprende esa desnudez y cree estar tan solo ante unos muros grises y desprovistos de cualquier ornato, interpretación totalmente legítima desde su punto de vista, pero que demuestra que no ha captado en absoluto el enigma de la sombra”.

La silla Kimono