The Grid Game, la reinterpretación del dominó de Estudio Victor Alemán

88 azulejos hexagonales

The Grid Game es un nuevo juego de mesa basado en el clásico dominó, diseñado por el Estudio Victor Alemán para la editora Left. En una época en la que la mayoría de los juegos son digitales y no necesitan de interacción física, la propuesta de este estudio de diseño mexicano es recuperar los antiguos rituales asociados a los tradicionales juegos de mesa. De llamativa estética, por su forma, color y material, la propuesta reta al usuario a crear patrones a partir de 88 azulejos hexagonales, compuesto cada uno por tres caras en forma de diamante, que realizados a partir de seis colores distintos simulan la representación 2D de un cubo. Disponible en tres versiones —Original Edition, RAD Edition y Combo Edition—, The Grid Game permite la participación de uno a 11 usuarios, incluso más, si se unen varios juegos. Desde el pasado 30 de enero la campaña crowdfunding para su financiación está disponible en la plataforma Kickstarter, donde ya ha logrado alcanzar los 19.000 euros iniciales que los responsables del proyecto se habían propuesto.