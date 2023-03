&Tradition reedita Flowerpot de Verner Panton

Share this...

Acertada actualización de una joya del diseño contemporáneo

No es la primera vez que hablamos de &Tradition y sus deliciosas reediciones de los productos más famosos del legendario diseñador danés, Verner Panton. Esta vez se trata de Flowerpot, la deliciosa lámpara de sobremesa que, gracias a sus impolutas líneas maestras, consiguió revolucionar el diseño escandinavo en los años 60. La actualización de esta joya del diseño contemporáneo no solo se circunscribe a los materiales, el abanico de acabados ha crecido hasta las 12 opciones para que sea imposible no hacerse al menos con una de ellas.