En relación a su aspecto, el chasis, el asiento y los puños de aluminio del vehículo, así como el casco se pueden personalizar entre una variedad de colores adaptados a los gustos del usuario.

Xkuty One y el MIT

Xkuty One es el resultado de un proyecto que comenzó en 2012 cuando un grupo de profesionales del sector de la ingeniería, la economía y el motor se volcaron en

el desarrollo de un proyecto común de fin de máster. La propuesta ha evolucionado a una velocidad óptima, la necesaria para desarrollar un producto que permita ofrecer soluciones que mejoren la movilidad urbana y el entorno de las personas. El Massachusetts Institute of Technology (MIT) se ha hecho eco de su propuesta y ha seleccionado Xkuty Electric Bikes para su centro de investigación y formación sobre vehículos eléctricos. La empresa no se detiene y sigue su carrera, ya está trabajando en el desarrollo de Bike Sharing que vera La Luz en breve.

NOTA: Xkuty One, la moto eléctrica made in Spain, es un artículo escrito por Jazmín Castresana publicado en el número 70 de Experimenta. Puedes conseguir este número y muchos más en nuestra tienda online