You and Me, la mesa de ping-pong versátil de Antoni Pallejà Office

Ping-pong de diseño

You and Me es una mesa de ping-pong diseñada Antoni Pallejà Office, estudio barcelonés formado por Antoni Pallejà y Júlia Polbach. Con la propuesta lúdica como base y un diseño rejuvenecido de este clásico, la mesa (en blanco o negro) se compone de un sobre de planchas laminadas de alta presión (HPL), está realizada en acero con cataforesis y pintura poliéster en polvo y posee patas de madera de iroko. En lo que respecta a dimensiones, su diseño está disponible en tres medidas —además de la estandar de 2,74 metros de largo; se acaban de incorporar las mesas de 2,20 y 1,80 metros de largo—. Pero, como si fuera poco, su diseño es versátil ya que no sólo invita a jugar al ping-pong si no que fácilmente se adapta a otras necesidades como mesa de comedor, de estudio o de oficina; sólo basta con quitar la red y guardarla en el cajón lateral.