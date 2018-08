Microcosmos vegetal de Lagranja para Typeform

Una de las claves no visibles del proyecto fue orientar el trabajo en continua colaboración con el cliente. “Nos preocupaba que este espacio, con una entrada de luz muy grande, pero a la vez en un interior de manzana, no proporcionara el bienestar que se buscaba”, cuentan los diseñadores, que señalan cómo en uno de esos encuentros surgió el nombre de Kamal Meattle, investigador y activista medioambiental hindú. Para Meattle, la presencia de plantas genera felicidad, y advirtieron que este concepto solucionaba el problema del espacio y al mismo tiempo respondía al objetivo de los fundadores de crear un lugar cómodo y saludable para sus empleados. El equipo de Lagranja decidió llevar al extremo la idea y colocó en el local 810 plantas colgadas de estanterías de hierro negro, como, por ejemplo, las suspendidas sobre la barra de recepción, que sin teléfonos queda desprovista de su función habitual para convertirse en un bar donde los trabajadores pueden reunirse a tomar algo. “Respetar el tamaño y disposición de los equipos de trabajo fue otro condicionante importante, tanto en la distribución como en el diseño de un mobiliario específico”, explica el grupo de diseñadores, que ha creado espacios para todos los gustos: desde salas de reunión al uso o zonas para reunirse de pie a salas de estar que pueden usarse para trabajar, u otras más silenciosas para los que necesiten más concentración. Uno de los elementos más característicos del espacio original, las antiguas rampas, se ha aprovechado para alojar un bulevar de vegetación, con pavimentos de madera a distintas alturas, que ordenan la circulación y ofrecen rincones donde relajarse o seguir trabajando, y estanterías metálicas que no sólo permiten colgar plantas, sino que funcionan además como elementos separadores de las principales salas de trabajo.

Un ágora y más