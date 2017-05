Un muro fronterizo listo para armar, la satírica oferta de IKEA a Trump

Según informa el sitio de noticias satíricas alemán The Postillon, IKEA habría ofrecido al primer mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, un económico muro fronterizo “listo para montar”, para resolver su problema de la frontera con México. Según este artículo, por tan solo 9.999,99 millones de dólares, un precio significativamente más económico que el de un muro tradicional, Trump podría hacerse con su Börder Wåll en la sucursal IKEA más cercana y trasladarlo al lugar donde desee colocarlo. El modelo ofertado estaría hecho principalmente de cartón prensado y se podría montar fácilmente con tan sólo una llave hexagonal, más unas 300.000 bobinas de alambre de púas y alrededor de 5.5 millones de tornillos. El modelo básico tendría 10 metros de altura y 3.144 kilómetros de largo, aunque ambas medidas podrían también ampliarse tanto como fuera deseado. De este modo, con un sencillo diseño, garantía de cinco años y un manual de instrucciones de 12.000 páginas, montar el muro-pared con México no sería más que un juego de niños (siempre y cuando el presidente no perdiera ningún tornillo). IKEA, según el medio germano, ha anunciado que está trabajando en una serie de productos compatibles con Börder Wåll, como al torre de vigilancia Gåwk o la ametralladora Råtåtåtåtåtå.