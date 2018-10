Drawingbot, el bot artista de Microsoft. Inteligencia Artificial al servicio del diseño

Tu describes, el bot diseña

Drawingbot es el último avance de Microsoft en sus experimentaciones con visión por computadora y procesamiento del lenguaje natural. Se trata de un programa capaz de crear imágenes originales desde cero, basándose en las descripciones proporcionadas por los usuarios. Aunque falta perfeccionarlo, por lo pronto es posible desafiar su habilidad solicitándole dibujar un pájaro personalizado. El programa no buscará aves similares en la red, sino que creará una, píxel por píxel, a partir de la descripción brindada por el usuario. Una tecnología que nos permite soñar también con bots creadores de bocetos para artistas y diseñadores. Pero este increíble programa tiene antecesores igualmente fantásticos: Captionbot (2016), un sistema de inteligencia artificial que escribe automáticamente los pies de fotos; y Seeing AI (2017), una aplicación gratuita especialmente diseñada para personas no videntes, que utiliza la cámara del móvil para identificar y describir el entorno (leer texto, reconocer personas, objetos e incluso distinguir emociones). Drawingbot cierra así un ciclo de prometedoras investigaciones que parecen anunciar el próximo arribo de la Inteligencia Artificial a nuestra vida diaria.