Impresión 3D: las extensiones físicas de Dani Clode

The Third Thumb, el tercer pulgar de Dani Clode

Desarrollada por la diseñadora neozelandesa Dani Clode, The Third Thumb, es una prótesis realizada con impresión 3D que invita a replantearse el uso de estos dispositivos postizos, no como sustitutos de un miembro del cuerpo faltante sino como nuevas extensiones físicas. Como su nombre lo indica, The Third Thumb (el tercer pulgar), consiste en un pulgar extra que se sujeta a la estructura de la mano, permitiéndole al usuario ampliar las capacidades de este miembro. El proyecto analiza la relación entre el cuerpo y la tecnología protésica desde una perspectiva diferente. Se trata de un modelo a través del cuál entender mejor la respuesta humana a las extensiones artificiales y añadir nuevas potencialidades al abanico de habilidades del cuerpo.

¿Qué es una prótesis?

Durante su investigación de posgrado en el Royal College of Art de Londres, Dani Clode comenzó a interesarse por el modo en que las prótesis se adhieren y son controladas por el cuerpo. Su indagación la llevó a cuestionarse el sentido de la palabra “prótesis” y a descubrir a través de ella nuevos caminos de estudio. De acuerdo con la diseñadora, en sus orígenes el vocablo hacía referencia a las ideas de “agregar” o “poner en”; sin embargo, con el paso del tiempo, este sentido fue adquiriendo otros usos y comenzó a convertirse en sinónimo de “arreglar” o “remplazar”. A partir de este descubrimiento, Dani Clode desarrolló el proyecto The Third Thumb, que busca retomar el sentido original de la palabra “prótesis” y explorar las potencialidades de estas piezas postizas como extensión del cuerpo humano.

Funcionamiento y diseño

El pulgar es el dedo más funcional del cuerpo, gracias a su diversidad de movimientos. The Third Thumb replica esta habilidad, usando dos motores realizados con impresión 3D y que son controlados por sensores de presión. Éstos últimos se ubican dentro del calzado, debajo de los dedos del pie, y se comunican con el pulgar vía bluetooth. La diseñadora desarrolló este tipo de control inspirándose en la conexión existente entre manos y pies, que se evidencia al realizar actividades como conducir o tocar el piano. Este primer modelo base consta de tres partes principales, todas de impresión 3D: Las cubiertas de los motores de la mano y de la muñeca se realizaron en resina rígida color gris; mientras que el pulgar se hizo con un material flexible llamado Ninjaflex. Finalmente, el sistema de cables que conecta todas las partes entre sí se realizó con tubos de teflón y alambre.

Potencialidades

El actual diseño de The Third Thumb es tan solo un prototipo, que podría ser un punto de partida para una gran cantidad de adaptaciones futuras. El verdadero valor que adquiere este proyecto no refiere tanto a una cuestión funcional sino más bien estética y hasta filosófica, ya que se trata de un dispositivo que invita a pensar las prótesis como simples accesorios, tal como podrían ser un par de gafas o pendientes; interpelando de este modo a la sociedad respecto a la imagen de cuerpo “normal”o “ideal” y extendiendo las posibilidades del cuerpo humano hacia territorio estéticos y funcionales aún sin explorar. Una perspectiva que —según entiende la diseñadora—, al permitir pensar en las prótesis como extensiones de las habilidades humanas, ayudaría también a cambiar el enfoque de “arreglar” la discapacidad por el de “ampliar” la capacidad.

