Now se inspira en Keith Haring para desarrollar la identidad de un refresco CBD

Simple, sencilla y efectiva

Now, la agencia creativa británica fundada en 2011 por John Townshend, ha sido la encargada de dar vida y personalidad a Little Rick, un marca de bebidas carbonatadas en lata cuyo ingrediente principal, o al menos el más determinante, es el CBD, el componente no psicoactivo en la planta de cannabis.

El objetivo de la gente de Now para este proyecto no era otro que ayudar a la firma a posicionarse en un mercado que, aunque incipiente, atraviesa un momento de crecimiento y expansión casi exponencial.

«Dado que la mayoría de las otras marcas se posicionan como productos de salud y bienestar, decidimos enfocarnos en los beneficios e ingredientes del CBD que la competencia aún no se animan a tratar. La idea era reposicionar a Little Rick como una marca contracultural: sé tu mismo, relájate y fluye,… o como nos gusta decir a nosotros, Rick & Roll«, comenta Townshend.

Con las ideas claras, la gente de Now decidió apostar fuerte por una paleta potente, la austeridad de elementos y una estética flat a mas no poder. Los cinco sabores (limonada de frambuesa, menta & lima, piña, cola y frambuesa y coco) se identificaron casi exclusivamente por color, dejando al etiquetado casi de forma testimonial.

Por supuesto la pieza principal y estrella absoluta de todas las composiciones es el logo, una suerte de escudo de armas inspirado en la obra de Keith Haring. Tomando las iniciales de la marca, se diseño un logo con acento antropomorfo, orbitado por la wordmark y las características clave del producto. Lo dicho, simple, sencilla y efectiva. “Queríamos que el producto se sintiera adulto, refinado y audaz. Algo que el consumidor estuviera orgulloso de tener en la mano y, al mismo tiempo, se sintiese como una declaración de intenciones».