La columna de Joan Costa en Experimenta. Hoy: Menos gráfico y más diseño

Si no encuentras la solución en tu disciplina, búscala fuera. Principio científico

El diseño gráfico ha tocado techo. No tiene otra salida que romper sus propios límites. Dentro de la disciplina no está la solución. Está fuera, en otra parte. En la gente, en el entorno, en la vida.

Quiero advertir que soy optimista y amo el diseño más que nunca, más que cuando empecé a los 14 años. Por eso escribo esto.

¿Cuáles son los límites del diseño gráfico? Veo dos causas. La primera es que estamos pendientes de lo que diga la tecnología. Nos pasa como a la publicidad, que no es proactiva, no inventa y está ligada a los medios; sin ellos, la publicidad no se sostiene y es incapaz de inventar otra cosa.

La segunda causa, son las dichosas tendencias. Si sigues las tendencias nunca inventarás. Crear es crear a la contra. Los programadores nos programan y las tendencias nos atan.

Fijémonos en una cosa, ¿qué es “lo gráfico”? Simplemente, las continuas combinaciones entre tres factores: 1) el soporte bidimensional (papel, panel, pantalla, las 3p); 2) el elemento trazador (de la punta del lápiz al ordenador); y 3) el repertorio de imágenes, tipografías, formas y colores. Es para pensarlo…

Si nos miramos a nosotros mismos, somos seres multisensoriales, y el mundo en el que estamos es multidimensional. Nosotros estamos diseñados por la evolución para imaginar, pensar, crear, tomar iniciativas. Deberíamos aprender modestamente de nuestro predecesor, el hombre prehistórico. De la nada absoluta y en un entorno hostil, fue capaz de inventar nada menos que el arte, las imágenes y la comunicación visual.