La columna de Joan Costa en Experimenta. Hoy: Papanek sigue siendo noticia

Victor Papanek: la política del diseño

Para Victor Papanek, el diseño es un arma de activismo social y político. Su libro Diseñar para un mundo real (1970) sigue siendo la obra de cabecera de generaciones de diseñadores después de haber sido traducido a 22 idiomas. El Museo del Diseño de Barcelona ofrece estos días una enorme exposición-ensayo que gira alrededor del diseñador austriaco: Victor Papanek: la política del diseño (hasta el 2 de febrero).

Papanek defendía conceptos como sostenibilidad, consumismo y justicia social, que nos parecen muy nuevos en un país como el nuestro que descubrió el diseño en los años 80. Papanek propugnaba el mobiliario nómada, tenía una idea anticorporativa, era contrario al consumismo capitalista, luchaba contra el poder de las multinacionales y estaba en contra de los objetos de usar y tirar; era contrario a la cultura pop y crítico del diseño consumista norteamericano.

Junto con los trabajos teóricos de esta exposición, Papanek presenta una muestra de obras de sus alumnos, con quienes creó proyectos para la población más vulnerable, como niños, mujeres, personas mayores con dificultades funcionales o personas para los países subdesarrollados, que normalmente quedan fuera de los procesos de diseño.

Su libro, que nunca deja de reeditarse, empieza así: “Hay pocas profesiones más dañinas que el diseño industrial, pero solo unas pocas. Y quizá solo una es más ridícula: la publicidad del diseño, que convence a la gente para comprar cosas que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a personas que no les importan”.

Pero el Museo del Diseño se lanza y toma iniciativas más allá de la muestra Papanek. El objetivo es implicar a estudiantes de diferentes escuelas de diseño de la ciudad mediante un concurso para crear elementos o entornos de juegos infantiles para espacios exteriores, que serán expuestos a la entrada del Museo. Ojalá el Ayuntamiento asuma el reto de innovar y los lleve a la práctica.