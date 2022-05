La columna de Joan Costa: ¡Queremos ver!

Share this...

Que el ser humano es un animal visual es cosa sabida por el sentido común y mil veces demostrada por la ciencia. Vivimos de imágenes.

Ninguna explicación convence como lo hace una mostración, y ésta menos que una demostración. La convicción se basa en la evidencia.

Los humanos tienen un talento especial para percibir estructuras: Gestalt o configuraciones. Por eso entienden fácilmente los esquemas.

El diseño gráfico no funciona por ser diseño gráfico, sino porque es comunicación visual. Haz la prueba de dibujar algo que no signifique nada para alguien. El test de Rorscbach es el mejor ejemplo de esta imposibilidad.

Hay realidades que no pueden ser comunicadas con palabras, ¿cómo explicarías un mapa por teléfono a alguien que no puede verlo?

●

Recibamos con un aplauso a nuestros artistas invitados

Cuando era pequeño me decían “ya verás cuando seas mayor”.

Ya soy un viejo y todavía no he visto nada

Erick Satie

La visión es la clave del poder creativo del hombre

Gyorgy Kepes

Con la pantalla del ordenador hemos retrocedido al vuelo del pájaro

Alberto Manguel

El hombre cree lo que ve

Brunswicg

La idea es superior a la materia. ¡El lápiz es más fuerte que la espada!

Xhaferr Shkodra

El arte no tiene por qué ser comprendido

Joseph Beuys

Una línea completamente pura y sin espesor

basta para representarlo todo

Alain

La fotografía es una negociación con el aparato y no una aplicación

William Klein

Todo arte se convierte en decoración cuando falta

profundidad de expresión

Piet Mondrian

El diseño no es una profesión sino una actitud

Moholy-Nagy

El “gran esquema de las cosas” viene a recordarnos que toda cosa

y todo acontecimiento tiene su estructura subyacente

Javier Sampedro

La televisión es el espejo donde se refleja la derrota

de nuestro sistema cultural

Federico Fellini

Dentro del museo, uno recuerda el buen tiempo que hace fuera

Paul Valéry

Si quieres comentar, discutir, aportar o simplemente contactar a Joan por el contenido de sus columnas, puedes escribirle a jci@joancostainstitute.com