Conversatorio con el Diseñador Industrial Alfredo González Singleton

Creo que el buen profesional se proyecta desde el instante en que piensa estudiar una determinada Carrera: selecciona una Universidad, adquiere un instrumental técnico e intelectual para su ejercicio, y profundiza su formación. Este es el caso de Alfredo González Singleton –de cuarenta y seis años de edad–, graduado en 1986 en la Escuela de Diseño Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Entre otros, fue diseñador para la empresa Mauco que produce autobuses; pasó luego a trabajar para la empresa internacional Sylvania donde en el 2007 fue promovido a Gerente de Producción, sin renunciar a su labor de diseño hasta el 2010 cuando dejó esa empresa para volver a su pasión, dedicarse a su propia empresa AGS Design combinado con el ejercicio de la docencia, actualmente es profesor de la Escuela de diseño de Productos de la Universidad VERITAS.

Diseño de un porta-tarjetas, se puede enviar por correo en forma plana. Para ser utilizado se doblan manualmente contra el borde de la mesa; la línea de agujeros permite dicho doblado manual con mucha facilidad y precisión. El material es lámina de hierro troquelada por CNC y pintada en polvo. Año 2010

Luis Fernando Quirós: ¿Qué otros peldaños has subido en tu formación?

Alfredo González Singleton: Me certifiqué como Ingeniero de Calidad (Certified Quality Engineer) ante la American Society for Quality, en el 2004. Incluso, matriculé un M.B.A., que aún no he terminado.

L.F.Q.: ¿Cuál es tu opinión acerca de el desarrollo del Diseño Industrial en Costa Rica?

A.G.S.: Me parece que existe un mayor conocimiento en la industria del valor de los diseñadores industriales y su aporte al valor real y diferenciado de los productos.

L.F.Q.: ¿Qué criterio aplicas a dicha certeza?

A.G.S.: Prácticamente todas las industrias manufactureras cuentan con un departamento de diseño compuesto o dirigido por diseñadores industriales. Pero, siempre hace falta difundir aún más nuestra labor entre la ciudadanía en general, tanto la especialidad del diseño, como la de los profesionales graduados en las universidades locales. En ese sentido, la Cámara de Industrias de Costa Rica puede tener un papel preponderante en cuanto a dicha divulgación, inicialmente entre sus asociadas y luego entre el público en general.

Autobús fabricado por MAUCO, diseño de las diversas partes de la carrocería, estación del conductor, asientos. Fabricado en tubería de acero y cubierta de fibra de vidrio y láminas galvanizadas. Los parabrisas esféricos reducen la resistencia aerodinámica y son iguales (no hay izquierdos o derechos) lo que reduce los inventarios de repuestos. Año1999



L.F.Q.: En cuanto al rol de las escuelas, para la institucionalización del diseño en el país, ¿Cuál es tu apeciación?

A.G.S.: Tengo la impresión que las escuelas de diseño industrial están integradas por profesores que no han ejercido la profesión. La parte teórica y de investigación es vital para la completa preparación de los futuros diseñadores, pero debería haber al menos un cincuenta por ciento del profesorado que haya “vivido del diseño” en forma exclusiva. Esto traería a las escuelas el punto de vista del empresario y las realidades que se enfrentan en el mercado.

Diseño de la luminaria CENIT, producto tan exitoso, que se vende en Estados Unidos compitiendo con la producción local e internacional en ese mercado. Se usó un software de simulación fotométrica para comprobar el diseño óptico antes de entrar al prototipado. Otro de los puntos clave del producto es que es sumamente compacta, lo que abarata su costo de flete. Año 2006

L.F.Q. ¿Cómo mejorar esa vinculación escuela/industria?

A.G.S.: La teoría que nos llega de los países industrializados contiene mucha especialización de tareas en el proceso de diseño. La realidad en el tercer mundo es que los diseñadores “in house” deben resolver temas como investigaciones de mercado, la repetibilidad de los procesos, el diseño de plantillas de ensamble, manuales de ensamble, búsqueda de accesorios y proveedores, etc. A mí me ha tocado toda la vida hacer presentaciones de ventas a clientes finales, pues resulta que el diseñador es el que conoce los pormenores del producto a fondo y puede responder las preguntas inesperadas de los clientes expertos.

Proyecto de rediseño de luminaria 2750 para parques, tenía problemas de ensamble, estanqueidad y mantenimiento. El nuevo diseño resolvió todos estos problemas y además redujo el consumo de materiales y mejoró la estética. Año 2004



L.F.Q.: ¿Qué motivador te ofrece distancia para percibir tu propia contribución al desarrollo del Diseño Industrial en el país?

A.G.S.: Dar credibilidad a este quehacer creativo. El exitoso lanzamiento de productos reales de gran complejidad, contenido tecnológico y gran visibilidad (como el autobús M2000), ha dado ejemplos de cómo un Diseñador Industrial puede impactar la competitividad y las ganancias de una empresa y hasta de un país.

L.F.Q.: ¿Algún producto digno de emular?

A.G.S.: Uno de los diseños más exitosos que desarrollé en Sylvania es actualmente exportado a Estados Unidos, y ha sido copiado por la competencia en países con gran trayectoria de diseño como México, Colombia y Brasil.

Proyecto del diseño de una placa aislante para luminaria.

L.F.Q.: ¿Crees que falta mayor relación y aporte de la industria para abrir mercados?

A.G.S.: Me parece que si puede estar sucediendo. En mi opinión, falta que las escuelas de diseño, los gremios industriales, y las promotoras de exportación, eduquen a los gerentes generales y de mercadeo de las empresas locales, para que aprecien las ventajas que da el tener un producto diferenciado y más acorde a las necesidades de sus mercados.

Luminaria FLOW desarrollada para aplicaciones lineales en comercios. Se diseñó primero la salida luminosa y luego el cuerpo y sus tapas plásticas. La fotometría de esta luminaria es especialmente eficiente y se pueden ver instaladas en centros comerciales de la capital. Año2005

L.F.Q. ¿Cuáles son los retos para el diseño local?

A.G.S. La industria de China, por ejemplo, propone un reto cada vez más complicado a las empresas latinoamericanas por su creciente calidad a bajo costo. ¿Qué oportunidad tendría un país poco industrializado como Costa Rica contra tal potencia mundial? ¿Solamente nos queda cerrar nuestras plantas y comenzar a importar de China? En mi opinión la respuesta es no. El diseño racional y apegado a las necesidades y expectativas del cliente puede fácilmente vencer esta incursión, sobre todo cuando se toman en cuenta aspectos tales como el ambiente, los inventarios, la identidad cultural, la imagen de país, entre otros aspectos.

Empaque de luminaria SLIM. Tanto el diseño de la luminaria (en aluminio extruido) como el empaque fueron muy innovadores y a la vez evitaron tener un impacto muy fuerte sobre los inventarios de materia prima de la empresa. Año 2005

L.F.Q. ¿Percibes otros motivadores que engatillen las miradas externas hacia estos retos?

A.G.S.: Considero que en el futuro inmediato la labor de diseño industrial será una de nuestras crecientes exportaciones como país con un alto nivel de educación superior en la región. La cobertura y velocidad de Internet permitirá que los diseñadores costarricenses aporten sus valores creativos y ecológicos a las naciones industrializadas. Tengo una gran confianza en que serán las ideas y los conceptos innovadores y ecológicos los que nos darán una ventaja internacional gracias a muchos años de invertir en aulas y libros en vez de rifles y tanques.

L.F.Q.: El último año hubo muchas actividades como exposiciones, encuentros, ruedas de negocios en el evento Diseño Responsable en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC), Diseño 10, Morphogénesis, entre otros.

¿Tu crees que esos es mero activismo sin penetrar realmente a la industria donde se concretan los productos y se llevan al mercado?

A.G.S.: Lamentablemente no he estado al tanto de esos eventos. Es muy probable que se organicen y comuniquen entre una esfera académica y artística, pero sin una coordinación con los gremios industriales (digo esto en plena conciencia de mi desconocimiento). ¿Será que no hemos organizado estas exhibiciones en conjunto y con el aporte de por ejemplo organizaciones como la Asociación de Propietarios de Talleres de Mantenimiento Industrial (APTAMAI)? Esta asociación está compuesta por pequeños talleres que podrían fabricar en conjunto productos innovadores, exportables y dignos de ser exhibidos en el MADC, pero no pueden individualmente costear un departamento de diseño o desconocen la disciplina como tal.

L.F.Q.: ¿Cómo incrementar el volumen de esas miradas –sobre todo de los industriales- hacia el diseño local?

A.G.S.: Tengo esta idea en mi mente de que las escuelas de diseño y los diseñadores individualmente debemos acercarnos a los gremios industriales como la Cámara de Industrias, y ganarnos su credibilidad por medio del desarrollo de casos reales de éxito y beneficio económico entre sus agremiados más amenazados por las circunstancias económicas actuales. ¿Qué pasaría si nos acercáramos a medios productivos tradicionales y usualmente ecológicos como nuestros artesanos indígenas? Sueño con una línea de productos diseñados estética y racionalmente, producidos por los artesanos de Quitirrisí y que se vendan en las grandes tiendas europeas y norteamericanas, incrementando las ahora marginales ganancias de esos artesanos y reforzando la imagen ecológica de Costa Rica.

Diseñador Industrial Alfredo González Singleton, 2007

L.F.Q. En esa última respuesta, hay tema para un nuevo y futuro conversatorio. Alfredo González nos estimula a quienes miramos de cerca esta profesión, alumbra algunas estrategias, critica y sacude viejas posturas delante del redimensionamiento económico que puso en crisis al mundo y en el cual nuestro país también va atravesando. ¿Cuál es tu conclusión?

A.G.S.: Mi discurso es que no debemos esperar que los medios productivos vengan a buscarnos, sino ir a buscarlos y apoyarlos demostrando nuestro verdadero valor como profesionales de diseño, en medio de la crisis que pasan esas empresas.