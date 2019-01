El universo microscópico: Nikon abre las inscripciones para Small World in Motion

Vídeos realizados con microscopio óptico

Nikon presenta la convocatoria a la novena edición de su concurso Small World in Motion, un certamen que premia a los vídeos realizados a través de microscopios ópticos. Desprendimiento de Small World, un concurso creado por Nikon en 1975 para reconocer la fotografía realizada con microscopios, la categoría “in Motion” ha sido estrenada en 2011 con el objetivo de premiar las imágenes en movimiento, ejecutadas con el mismo dispositivo. Esta nueva especialidad contempla películas o fotografías digitales tomadas en cámara rápida, una técnica de captura de velocidad lenta, que se juzga en forma independiente al resto de la competencia. Los interesados en participar de Small World in Motion 2019, tiene la oportunidad de inscribir sus trabajos hasta el 30 de abril. No existen restricciones temáticas para las piezas presentadas y cualquier tipo de técnica microscópica es aceptada, desde contraste de fase, luz polarizada, fluorescencia, contraste de interferencia, oscuridad de campo, a confocal, deconvolución o técnicas mixtas. El juzgamiento estará a cargo de un panel de expertos en el área de fotomicrografía y fotografía.