La décima edición de Jumpthegap ya tiene ganadores

Un total de 17.000 euros en premios

La décima edición de Jumpthegap, el concurso internacional de diseño organizado por Roca, en colaboración con el BCD, ya tiene ganadores. Durante un encuentro celebrado en el Roca Barcelona Gallery este mes de octubre, se han conocido los proyectos ganadores en las cuatro categorías del famoso certamen —Bienestar y salud, Diseño neutral, Agua y energía, y Crisis y emergencia—, así como el ganador del premio Best of the Best.

Un jurado de profesionales de renombre, liderado por el arquitecto japonés y ganador del Premio Pritzker 2014, Shigeru Ban, ha sido el encargado de evaluar y finalmente decidir los ganadores de esta nueva edición que ha repartido un total de 17.000 euros en premios.

A continuación repasamos los proyectos ganadores de las cuatro categorías del concurso.

Bienestar y salud

Primer premio (2.000 euros): P-Kit de, de Andre Judiel Parabas (Filipinas, estudiante de Diseño en la University of the Philippines – Diliman). P-Kit es un kit biodegradable de análisis de orina de bajo coste para utilizar en el mismo espacio de baño. Permite detectar síntomas de enfermedades como diabetes, infecciones urinarias, infección del tracto, VIH, malaria o neumonía.

Segundo premio (500 euros): Faucepy, de Valentina Masarella (Argentina, Universidad de Buenos Aires). Faucepy es una grifería que integra aromaterapia y terapia de luz, tanto para baños públicos como domésticos.

Tercer premio (500 euros): Squat – The Fitness Machine, de Suman Swarup Prusty (India, Suman Swarup). Squat es una solución que pone en valor las ventajas de los inodoros en cuclillas con un acabado de máxima confort e higiene que la asemejan a una máquina de fitness.

Diseño neutral:

Primer premio (2.000 euros): Ikigai, de Laia Millan Català (España, Universidad Elisava de Barcelona). Ikigai es un espejo inteligente dirigido a ayudar a las personas con demencia temprana. A partir de la tecnología de reconocimiento facial, propone al usuario la realización de una serie de rutinas diarias que contribuyen a retrasar y minimizar los efectos de esta patología. Este proyecto ha sido también seleccionado como Best of the Best y ha recibido un premio adicional de 5.000 euros.

Segundo premio (500 euros): Urinals for Visually Impaired, de Hitesh Kumar (India, National Institute of Design). Urinals for Visually Impaired es una solución integral para adaptar los espacios de baño públicos a las necesidades de las personas con discapacidad visual.

Tercer premio (500 euros): Mist Brush, de Lukasz Paszkowski (Polonia, Lukasz Paszkowski Design). Mist Brush es un cepillo húmedo con nebulizador y difusor de aroma para la higiene personal de las personas mayores y/o con algún tipo de discapacidad.

Agua y energía:

Primer premio (2.000 euros): Essential Water (dualsystem), de Jimmy Apollo (Italia). Essential Water (dualsystem) es un proyecto para reducir el consumo de agua dedicada al lavado de ropa, a partir del aprovechamiento del exceso de humedad de la ropa lavada y del ambiente del lavadero, así como del reciclaje de las aguas grises usadas en el propio lavado.

Segundo premio (500 euros): Intelligent Washbasin Design With Water Consumption Level Signaling, de Kamila Pawlak (Polonia, Szczecin Art Academy). Se trata de un diseño de un lavabo ideado para reducir el consumo de agua mediante una señalización basada en la retroiluminación.

Tercer premio (500 euros): Kick, de Anil Choudhary (India, ARCHDUX). Kick es una columna móvil de higiene personal con la opción de integrar un sistema de tratamiento y reciclaje de aguas grises.

Crisis y emergencia:

Primer premio (2.000 euros): Redesign Disaster, de Filip Zielinski (Polonia, Delft University of Technology). Módulo de vivienda para comunidades africanas con dificultades para el acceso al agua, que integra un techo con un sistema de purificación de agua condensada y agua de lluvia mediante la energía producida por placas solares.

Segundo premio (500 euros): Rapibath, de Caetano Nascimento Portal (Argentina, UNA-Universidad Nacional de las Artes). Baño modular de fácil instalación y mantenimiento para dar respuesta inmediata a las necesidades de higiene y saneamiento en situaciones de emergencia (campos de refugiados, desastres naturales,…).

Tercer premio (500 euros): ELAWASH (Hand washing in Rural Ethiopia), de Rafal Za- jkowski (Reino Unido). Estación de lavado de manos diseñada para zonas rurales de Etiopía, con materiales locales (madera, bambú y acero) y de funcionamiento mecánico para promover la higiene cotidiana.