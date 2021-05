The Last Nuclear Bomb Memorial: diseño en contra de las armas nucleares

Share this...

Hasta el 25 de mayo de 2021

Bee Breeders, uno de los máximos referentes en organización de concursos de arquitectura del mundo, acaba de anunciar la ampliación del plazo de inscripción para The Last Nuclear Bomb Memorial, un interesante certamen que invita a la comunidad creativa internacional a apoyar la prohibición definitiva de las armas nucleares, ensayos e investigación, proponiendo y proyectando un espacio monumental en algunos de los 100 sitios alrededor del planeta que desde 1945, han sido utilizados para detonar más de 2.000 artefactos nucleares.

«Con el futuro en tal estado de incertidumbre y las relaciones políticas más tensas que nunca, existe una amenaza más silenciosa que podría terminar siendo más mortal y peligrosa para la humanidad que cien pandemias: las armas nucleares. Aunque están prohibidas desde 2009, el abandono por parte de Estados Unidos del tratado de Control de Armas de Cielos Abiertos, ha vuelto a poner sobre la mesa esta problemática», comentan desde la organización.

Un jurado compuesto por Sebastian Letz, Jonas Dahlberg, Katie MacDonald, Angelo Renna, Fernando Romero y Kyle Schumann, será el encargado de seleccionar y finalmente decidir cuáles serán los proyectos que optarán a un total 6.000 euros en premios. La fecha límite de inscripción expira el próximo 25 de mayo.

Para participar en The Last Nuclear Bomb Memorial no es necesaria titulación profesional. Las propuestas de diseño pueden ser desarrolladas individualmente o por equipos (máximo 4 miembros del equipo). La correspondencia con los organizadores debe realizarse en inglés. Más información en este enlace.