Agenda de agosto: unas vacaciones de diseño. Exposiciones, concursos, charlas, ferias…

¿Cómo sería el buzón del futuro?

¿Cómo sería el buzón del futuro? es un concurso organizado por Open House y Correos que busca rediseñar los buzones de correo de la icónica compañía española. Serán premiados con 6.000 y 3.000 euros los dos mejores y más innovadores diseños que sean presentados hasta el 15 de septiembre de 2019. Los arquitectos Teresa Sapey y Mariano Martín, el escultor Felipe García-Bañon , junto Agustín Estébanez y Sara Cubillo, representantes de Correos, serían los encargados de seleccionar y decidir el resultado final del certamen.

Catalonia in Venice — To Lose Your Head (Idols)

El Instituto Ramon Llull presenta Catalonia in Venice — To Lose Your Head (Idols), una exposición comisariada por Pedro Azara en el marco de la 58ª edición de la Bienal de Arte de Venecia, que podrá visitarse hasta el próximo 24 de noviembre. El proyecto es una reflexión, desde de la teoría del arte y estética, sobre la particular relación del ser humano con las estatuas. En la exposición, situada en la Cantieri Navali de l’Illa de San Pietro de Venècia, se muestran ejemplos escultóricos que ilustran y contextualizan el fenomeno de la adoración y destrucción de obras de arte. Catalonia in Venice — To Lose Your Head (Idols) investiga la teoría de la teoría del arte.

Finn Juhl: Architectural Furniture Designer

El Museo Nacional de Suecia acoge, hasta el próximo 22 de septiembre, Finn Juhl: Architectural Furniture Designer, una exposición dedicada al arquitecto y diseñador danés Finn Juhl, uno de los diseñadores de mobiliario escandinavos más influyentes del siglo XX. A través de una selección exclusiva de sus muebles, obras de arte y artesanías creadas en las décadas de 1940, 1950 y 1960, la muestra propone un viaje profundo hacia la mente creativa del famoso diseñador.

Prada Poole: La arquitectura perecedera de las pompas de jabón

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada Prada Poole: la arquitectura perecedera de las pompas de jabón, que estará abierta al público hasta el 1 de septiembre de 2019. Coproducida por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León —donde será exhibida a partir del próximo mes de septiembre—, la exposición ofrece una completa visión de la sorprendente capacidad creadora de este arquitecto adelantado a su tiempo a través de más de 1.400 piezas entre planos, fotografías, vídeos, publicaciones, maquetas e incluso estructuras hinchables.

Els colors de Le Corbusier a l’Índia: el viatge d’E. Miralles i E. Torres a la Porte Email

La exposición Els colors de Le Corbusier a l’Índia… se inspira en la investigación realizada por el arquitecto Josep Quetglas sobre los croquis que hicieron Enric Miralles y Elías Torres durante su viaje a la India en 1992. En el centro del viaje estaba la visita a la arquitectura de Le Corbusier en las ciudades de Chandigarh y Ahmedabad. La exposición, que se podrá visitar hasta el próximo 30 de septiembre, ha sido auspiciada por Gigacer Spa con la colaboración de la Fundación Le Corbusier.

Pequeños diseños, grandes arquitectos

La exposición, Pequeños diseños, grandes arquitectos, propone una mirada distinta al trabajo de algunos reconocidos arquitectos internacionales, mostrándolos más íntimos a través de sus diseños de pequeños objetos domésticos.

Edificios emblemáticos, rascacielos y hasta ciudades están vinculados a grandes arquitectos, pero en el lugar donde se forman las ideas no existen escalas, y un esbozo puede acabar convirtiéndose en un gran edificio o en un pequeño objeto de uso doméstico que nos facilita la vida y la hace más divertida. Esta exposición podrá visitarse hasta el 21 de octubre de 2019 en el Roca Barcelona Gallery.

Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2019

El Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores se convoca con carácter anual desde 1996, año en el que se conmemoró el 250 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya, así como el bicentenario de la invención de la litografía por Alöis Senefelder. Impulsado desde la Calcografía Nacional y la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en colaboración con la Miró Mallorca Fundació y la Fundación Azcona, el Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores tiene como misión prioritaria la promoción del arte gráfico. Una forma de expresión artística que aúna los procedimientos históricos del grabado con la búsqueda de nuevos lenguajes, la adopción de materiales alternativos y el uso de nuevos recursos tecnológicos, abriendo un amplio abanico de posibilidades creativas al artista.

Kengo Kuma. Furniture that blends into the surroundings

Hasta el 18 de agosto, Time & Style Amsterdam, albergará la exposición Kengo Kuma. Furniture that blends into the surroundings, un recorrido por la obra del arquitecto japonés Kengo Kuma, famoso por la implementación de madera, bambú y otros materiales naturales en sus diseños.

Neolith® presenta su VI Edición de Concursos de Diseño

My Neolith Project, el concurso dirigido a profesionales del sector de la arquitectura y el interiorismo, busca fachadas únicas y sostenibles realizadas con la Piedra Sinterizada, que respondan a todo tipo de diseño, y donde Neolith® sea el material protagonista. Los ganadores de cada categoría viajarán a Milán durante su Semana del Diseño para asistir a la próxima edición del Salone del Mobile Milano, y a los distintos eventos organizados por Neolith®.

La belleza de las líneas. Fotografías de la Colección Gilman y González-Falla

La exposición, abierta hasta el 1 de septiembre en la Fundación Foto Colectania en Barcelona, presenta La belleza de las líneas, una selección de obras maestras de la historia de la fotografía, parte de la colección de Sondra Gilman y Celso González-Falla. La colección incluye más de 1.500 fotografías originales de algunos de los mejores fotógrafos de los siglos XX y XXI. A través de confrontaciones visuales, se invita al visitante a experimentar el poder de la línea fotográfica mediante estos incomparables trabajos. Las obras de Robert Adams, Walker Evans, Rineke Dijkstra, Man Ray, Berenice Abbott y Lee Friedlander, entre otros, más allá de su temporalidad histórica y consideraciones geográficas, resuenan por sus correspondencias formales.

Terraforming, exposición de fotografía de Michael Najjar en Santander

Hasta el próximo 5 de octubre, la Galería Juan Silió de Santander, alberga Terraforming, una exposición de Michael Najjar centrada en la dramática transformación de nuestro entorno en paisajes post-naturales. El fotógrafo alemán nos muestra que no estamos ante un escenario futurista, sino ante un escenario real, consecuencia del cambio climático que ha pasado de ser una distopía a convertirse en posibilidad real: ¿es posible transformar en un entorno habitable el planeta Marte debido a que estamos transformando el nuestro en uno inhabitable?

Liu Bolin. The Invisible Man, en el Palacio de Gaviria de Madrid

Tras recalar su obra en distintas ciudades del mundo, por fin se expone en Madrid una retrospectiva del artista chino Liu Bolin. La muestra, que podrá visitarse en el Palacio de Gaviria de Madrid hasta el próximo 15 de septiembre, hace suya la denominación por la que es conocido el artista chino: The Invisible Man. Con ello se incide en su obra y en su obsesión por la mimetización con el entorno que le rodea, en una suerte de performance estática fruto de la fotografía.

Iconos de indumentaria tradicional

La colección de indumentaria tradicional es uno de los tesoros del Museo del Traje. Las piezas que la conforman datan en su mayoría de los siglos XVIII y XIX, se agruparon en fecha anterior a 1925, cuando se inauguró la Exposición del Traje Regional e Histórico, un hito en la vida cultural española y origen del actual Museo del Traje. La muestra, comisariada por Concha Herranz, podrá visitarse hasta el próximo mes de septiembre en el Museo del Traje de Madrid.

¿Diseñas o trabajas? La nueva comunicación visual. 1980-2003

La exposición ¿Diseñas o trabajas? La nueva comunicación visual. 1980-2003”, muestra a través de 600 piezas de diseño gráfico del Museo del Disenny de Barcelona, el recorrido de la historia de esta disciplina en Cataluña y en España desde los años 80 hasta el 2003. La exposición está comisariada por Raquel Pelta.

El libro y sus trajes. Encuadernaciones en la Academia

La exposición El libro y sus trajes, comisariada por Yohana Yessica Flores y Antonio Carpallo, muestra una selección de obras de los fondos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que conserva un valioso conjunto de encuadernaciones artísticas de los siglos XVI al XX. La muestra podrá visitarse hasta el 29 de septiembre en la Sala de Exposiciones Temporales de la celebre institución.