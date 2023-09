Agenda de septiembre: Sí, las vacaciones se han acabado ¡pero el diseño sigue!

Presentacion del libro A mí sí me pagan por pensar, de David Asensio. Un cita con la creatividad empresarial

El próximo jueves 28 de septiembre se llevará a cabo en la sala de actos del Espacio Joven Ibercaja de Zaragoza, la presentación del libro A mí sí me pagan por pensar. Hacia una cultura empresarial creativa, obra del escritor español, autor destacado de Experimenta Libros, y fundador de Chocolate Rojo Consulting, David Asensio Garcia. A lo largo de las 200 páginas de este esperado y necesario libro, Asensio nos muestra que toda empresa es y puede ser creativa, así como también nos propone la forma de llevarla hacia una cultura empresarial creativa.

De entrada libre y gratuita —hasta completar aforo—, la cita tendrá lugar entre las 18 a 20 horas. Más información en este enlace.

El 10º Encuentro BID de Enseñanza y Diseño abre convocatoria

El Encuentro BID de Enseñanza y Diseño, uno de los eventos iberoamericanos de diseño más importantes en la actualidad, ha abierto las convocatorias para su décima edición, que se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de noviembre del año en curso. De esta forma, escuelas, docentes, investigadores, empresas, organizaciones sin fines de lucro o asociaciones, pueden ya hacerse con un lugar en un evento que promete mejorar lo visto hasta ahora. «El 10º Encuentro BID de enseñanza y diseño parte de la premisa de conectar saberes, ser un espacio de encuentro que trascienda las barreras disciplinarias y fomentar la integración de perspectivas diversas. Hoy en día los diálogos de saberes se vuelven fundamentales para abordar los desafíos y buenas prácticas en el ámbito de la enseñanza del diseño, la empresa, las organizaciones y la sociedad, que es quien demanda sus valores en función de sus necesidades», comentan desde la organización. Más información en este enlace.

Presentación del libro Capas en el tiempo. Lo que cuentan los collages de Emilio Gil

El próximo 21 de septiembre a las 19:30 horas en la Sala Pérez Galdós del Ateneo de Madrid, se llevará a cabo la presentación del libro Capas en el tiempo. Lo que cuentan los collages de Emilio Gil. La cita, de entrada libre y gratuita, contará con la participación de Agapito Pageo, Junta de Gobierno del Ateneo; Delfina Morán, directora del Máster en UX de UDIT y Telefónica; Alejandro Vergara, conservador jefe de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del Museo del Prado; Óscar Mariné, premio Nacional de Diseño y presidente de la Sección de Artes Plásticas del Ateneo. Esta obra impredecible para entender el legado de uno de los creadores más importantes del diseño español, ha sido editada por Experimenta Libros. Más información en este enlace.

Todos al València Design Fest

Durante el todo el mes de septiembre, Valencia, celebra el València Design Fest, un imperdible festival consagrado al diseño y la creatividad, organizado por la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana. A lo largo de las próximas semanas, esta nueva cita reunirá a empresas y profesionales nacionales e internacionales con los que descubrir de primera mano el talento local, la efervescencia creativa de nuestra ciudad y las últimas tendencias en diseño desde el Mediterráneo. Todo ello ocurre gracias a una agenda de actividades compuesta por exposiciones, conferencias, presentaciones, proyectos liderados por talentos emergentes, espacios pop—up, proyecciones y rutas temáticas. Más información en este enlace.

La obra de Joaquín Sorolla en el Palacio Real de Madrid

Patrimonio Nacional, Fundación Museo Sorolla, Museo Sorolla y Light Art Exhibitions organizan, Sorolla a través de la luz, una muestra inédita protagonizada por la obra original del famoso artista español, Joaquín Sorolla. El Palacio Real de Madrid acogerá en cuatro salas un total de 24 obras originales, en su mayoría procedentes de colecciones particulares y expuestas por primera vez. La selección representa los temas favoritos del pintor, como el mar, los jardines, los retratos y las escenas costumbristas. Las obras dialogarán con recursos tecnológicos de vanguardia mediante espectáculos de imagen y sonido que intensificarán la percepción del espectador. Más información en este enlace.

Intervención artística en el Pabellón Mies van der Rohe. Del 14 de septiembre al 8 de octubre de 2023

La Fundació Mies van der Rohe en colaboración con LAB 36 y Galería Senda presentan Psicoaqruitectura, la nueva intervención artística temporal en el Pabellón de Barcelona a cargo del artista y arquitecto Oscar Abraham Pabón en la cual aborda la materialidad del Pabellón desde su dimensión interpretativa y psicológica. “Si el pabellón de Alemania de 1929 simboliza el futuro de la casa moderna, la propuesta Psicoarquitectura podría ofrecer una interpretación del devenir de esa modernidad, pero ahora desde una dimensión psíquica y somatizada, entiendo el ladrillo de arcilla como una piel que cubre buena parte de la arquitectura y la ciudad heredada del proyecto moderno», comenta Pabón. Psicoaqruitectura podrá visitarse del 14 de septiembre al 8 de octubre de 2023. Más información en este enlace.

Andreu World Architecture Days 2023

Andreu World Architecture Days es un congreso que reunirá el próximo 15 de septiembre en Caixa Fórum València a algunos de los mejores estudios de arquitectura nacionales e internacionales. Marruecos será el país invitado de este encuentro, con el fin de que la experiencia compartida de entender la arquitectura de dos culturas diversas sirva de inspiración, aprendizaje y fortalecimiento de los lazos personales, profesionales y culturales entre los asistentes al evento. Más información en este enlace.

Hecho en casa. Videoarte doméstico actual en España

Del 8 de septiembre al 18 de octubre se podrá visitar en la sala de exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid, Hecho en casa una atrevida selección de proyectos de arte audiovisual realizados durante los últimos diez años en España que, desde sus modos de hacer, medios y temas, reflexionan o aplican los ámbitos del audiovisual doméstico, no reglado y al margen de la industria. «En la era digital en la que vivimos, el arte audiovisual se ha convertido en una herramienta poderosa para el aprendizaje y la manifestación artística», comentan desde la organización. Más información en este enlace.

Ricardo Velázquez Bosco. Su arquitectura en la imagen de la ciudad

Con motivo del centenario del fallecimiento del famoso arquitecto madrileño, Ricardo Velázquez Bosco, la Fundación Arquitectura COAM y el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con Clear Channel, organizan Ricardo Velázquez Bosco. Su arquitectura en la imagen de la ciudad, una exposición que permite un acercamiento a las principales obras del arquitecto en Madrid. Este arquitecto, especialmente vinculado a la ciudad de Madrid, es autor de muchos edificios que hoy conforman buena parte del imaginario colectivo de la capital. Por eso, esta conmemoración es una ocasión única para dar a conocer la figura de Velázquez Bosco, un arquitecto que, pese al reconocimiento que obtuvo en su tiempo y a su contribución a la definición del Madrid de finales del siglo XIX y principios del XX, en la actualidad es un gran desconocido para buena parte de la sociedad. Más información en este enlace.

Elogio de lo cursi, imperdible muestra en CentroCentro

Hasta el 8 de octubre se podrá visitar en la Planta 4 de CentroCentro, el siempre interesante espacio cultural madrileño, Elogio de lo cursi, una arriesgada pero ciertamente atractiva muestra, comisariada por el profesor de Historia del Arte en la UCM, Sergio Rubira, que busca racionalizar lo cursi, “trazar una genealogía de a qué ha estado asociado este término siguiendo una metodología próxima a la de los estudios de cultura visual”, comenta Rubira.

La exposición muestra principalmente productos de la cultura popular desde abanicos, muebles u objetos decorativos, pasando por libros, fotonovelas, cómics, postales, carteles publicitarios, anuncios de obras de teatro, fotografías de escena y obras de arte. Más información en este enlace.

Albarrán Cabrera. Lo Indestructible

Ángel Albarrán y Anna Cabrera han trabajado de manera colaborativa como fotógrafos desde 1996. Influenciados por pensadores, cineastas, escritores y artistas, tanto occidentales como orientales, utilizan lacámara para cuestionar las ideas preconcebidas sobre el tiempo, el lugar o la identidad. “La fotografía nos ayuda a comprender la realidad, las imágenes son como anotaciones visuales en un cuaderno”, comentan. La exposición Albarrán Cabrera. Lo Indestructible ofrece a sus visitantes una selección de más de 90 imágenes de sus series más relevantes, realizadas durante casi dos décadas de labor fotográfica: The Mouth of Krishna, The Indestructible, This is you here, Kairos y Nyx.

Albarrán Cabrera. Lo Indestructible podrá visitarse hasta el 7 de enero de 2024 en las salas de Foto Colectania de Barcelona. Más información en este enlace.

60 Afiches Celebrando el Planeta

La muestra 60 Afiches Celebrando el Planeta, comisariada por Felipe Taborda, reúne una serie de carteles creados por algunos de los diseñadores gráficos más importantes del mundo para la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo / Rio’92 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible / Rio+20. “Esta exposición reúne todos los carteles creados por este grupo de magníficos diseñadores gráficos, algunos de los cuales ya no están entre nosotros. La fuerza del mensaje y la calidad visual de esta serie completa sigue siendo la misma a pesar de todos estos años. Y nos hace creer que, a través del diseño, tenemos la ilusión de que la humanidad puede ser viable”, comenta Taborda. La exposición podrá visitarse en las salas del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, Argentina. Más información en este enlace.

Pilotalekuak. Construyendo el vacío

Pilotalekuak. Construyendo el vacío narra la historia de cómo la evolución de la pelota vasca no se entiende sin la arquitectura, y viceversa. La muestra, comisariada por el arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV/EHU Daniel Carballo, viaja desde los primeros pilotasoros hasta los grandes frontones de hoy en día, analizando las diferentes tipologías y su relación con los pueblos y ciudades del País Vasco. Pilotalekuak. Construyendo el vacío podrá visitarse en las salas de exposiciones del el Instituto de Arquitectura de Euskadi hasta el 1 d octubre de 2023. Más información en este enlace.

Cowboy’s Dream: Antoni Miralda en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

Cowboy’s Dream es un relato elaborado con 116 fotografías, tomadas entre 1961 y 1991 en Europa y Estados Unidos, principalmente, y que permiten comprender el uso que el famoso artista multidisciplinar catalán Antoni Miralda hace de la imagen cuando esta se inscribe en el ámbito de lo estrictamente privado. «El espíritu crítico con el que Miralda disecciona la sociedad —a través de un sofisticado sentido del humor— resulta más directo y despiadado que solapado tras lo falsamente popular de sus performances», comenta Ignasi Duarte, comisario de la muestra. Más información en este enlace.

Digital Impact: arte y diseño en el Museo del Diseño de Barcelona

Hasta el 27 de agosto se podrá visitar en la Planta B del Museo del Diseño de Barcelona, Digital Impact, una interesante experiencia de arte y diseño entre el mundo físico y virtual que mostrará trabajos de artistas digitales de renombre internacional como Refik Anadol, Universal Everything, Random International, Brendan Dawes y Field, además de artistas locales como Domestic Data Streamers, Alba G. Corral y Antoni Arola. «Estamos rodeados de pantallas, de nubes de datos y de presencias online, y la tecnología es un lenguaje que se entremezcla con el propio. Somos personas tanto físicas, como digitales. Aprendemos cada día a existir en ambos mundos. Lo digital es un espejo de lo que somos. El arte digital, también. Es arte. Es humano», comentan desde la organización. Más información en este enlace.

Retrospectiva de André Butzer en el Thyssen-Bornemisza

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta la primera retrospectiva de André Butzer en una institución fuera de su país. Coincidiendo con el cumpleaños número 50 del artista, la muestra reúne una selección de 22 obras, realizadas entre 1999 y 2022, que incluye algunas de sus pinturas más icónicas y revela la dimensión de su experiencia pictórica. Entre ellas se encuentran dos obras recientemente incorporadas a la Colección Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza: Aladín y la lámpara maravillosa (2010) y Sin título (2022). Más información en este enlace.

Madrid: crónica creativa de los 80. Gran exposición fotográfica en la Fundación Canal de Isabel II

Madrid: crónica creativa de los 80 es un homenaje fotográfico al arrollador universo creativo de un Madrid en plena eclosión que provocó un efecto contagio al resto del país y que contribuyó de forma decisiva a la configuración de la España actual. Comisariada por Ana Berruguete, Madrid: crónica creativa de los 80 se podrá visitar hasta el 20 de agosto en las salas de la Fundación Canal de Isabel II de Madrid. Más información en este enlace.

Cassandra: Kima Guitart en el Museo de las Artes Decorativas de Madrid

El Museo de las Artes Decorativas de Madrid presenta Cassandra, una muestra dedicada a la artista textil, diseñadora y artesana española, pionera en la técnica de pintura en seda, Kima Guitart. En la exposición, que podrá visitarse hasta el 3 de septiembre, los visitantes tendrán acceso a muchas de sus creaciones más destacadas, desde sedas murales e indumentaria, hasta esculturas textiles e instalaciones de gran tamaño, expuestas la mayoría de ellas en diferentes museos y galerías de Europa, Estados Unidos y China. Más información en este enlace.

Bleda y Rosa: paisaje y arquitectura como espacios de historia y memoria

El Museo ICO de Madrid presenta la exposición Bleda y Rosa, una muestra que exhibe por primera vez en Madrid y de forma completa el conjunto de obras de María Bleda y José María Rosa, una pareja creativa superlativa cuya trayectoria de ocupa una posición central dentro de la fotografía española contemporánea. Su obra, desarrollada de forma conjunta a lo largo de más de tres décadas, constituye una de las investigaciones más intensas y rigurosas en torno al paisaje y la arquitectura como espacios de historia y memoria. Bleda y Rosa se podría visitar hasta el 10 de septiembre de martes a sábado de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas. Más información en este enlace.

Hot Cities. Lecciones de la arquitectura árabe

Vitra Design Museum Gallery presenta Hot Cities: Lessons from Arab Architecture, un intereste proyecto expositivo en el que se examina las metrópolis del mundo árabe para saber cómo afrontan ellas y sus habitantes el duro clima de la región, y si las soluciones arquitectónicas y de diseño urbano que allí se encuentran podrían ayudarnos a hacer nuestros propios entornos más resistentes al clima.

Comisariada por Ahmed y Rashid bin Shabib, Hot Cities se podrá visitar hasta el 5 de noviembre de 2023. Más información en este enlace.

Colección MACBA: las obras destacadas del museo desde 1929 hasta la actualidad

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona presenta Colección MACBA, una ambiciosa exposición de carácter permanente en la que se presenta de forma cronológica las obras más

Moco Masters Modern y Moco Masters Contemporary. Arte, diseño y creatividad en Barcelona

La apertura del Moco Museum en Barcelona ha cambiado sensiblemente la vida y agenda cultural de la Ciudad Condal. En gran medida, los responsables de este fenómeno han sido Moco

El Museo del Diseño de Barcelona celebra la singularidad de los objetos comunes

La sala B del Museo del Diseño de Barcelona alberga Objetos comunes. Historias locales, debates globales, un ambicioso proyecto expositivo que busca poner el valor la belleza de los objetos que

Modernisme: gran exposición en el Museo del Diseño de Barcelona

El Museo del Diseño de Barcelona muestra, por primera vez, una ​reinterpretación del modernisme (modernismo catalán) en clave de “cultura del diseño”​ es decir, repensando. Más información en este enlace.

