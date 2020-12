Elisava muestra por primera vez en España la obra del investigador y académico Vladan Joler

Premiada con el Design of the Year Award l’any 2019 y el Design of the Decades por el Museo del Diseño de Londres

Hasta el el próximo 22 de diciembre se podrá visitar en Elisava, la escuela universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona, la exposición Vladan Joler. Explorer of Contemporary Phenomena, un interesante proyecto expositivo en el que el académico, investigador y artista serbio Vladan Joler, explora y visualiza diferentes aspectos técnicos y sociales de la transparencia algorítmica, la explotación digital del trabajo, las infraestructuras invisibles y muchos otros fenómenos contemporáneos en la intersección entre tecnología y sociedad.

Este proyecto, expuesto por primera vez en Barcelona, ​​ilustra la complejidad y el coste de una pieza de inteligencia artificial, tanto a nivel social como medioambiental. Según Joler, esta comprensión de los sistemas que hay detrás de los objetos es exactamente el salto que los diseñadores (y la sociedad en general) tienen que hacer para construir una sociedad ética y sostenible: «Hay que dejar atrás la mirada de los objetos y entender el impacto desde el nacimiento hasta la muerte». Esta pieza ha sido premiada con el Design of the Year Award l’any 2019 y el Design of the Decades por el Museo del Diseño de Londres.

A Vladan Joler. Explorer of Contemporary Phenomena se añaden dos nuevos proyectos realizados durante este año trepidante, 2020. El mapa The Architecture of a Face Recognition System representa en detalle quién, cómo y qué se implica en la recopilación de datos de los ciudadanos en las calles de Belgrado, al igual que ocurre hoy en la mayoría de las ciudades del mundo. En segundo lugar, New Extractivism. Se trata de un proyecto encargado por Digital Earth para la publicación The Vertical Atlas, está formado por un mapa y notas a pie de página adjuntas descritas por él mismo como «un gran conjunto desordenado de diferentes conceptos e ideas, reunido en una imagen semicoherente o digamos un mapa, una visión del mundo».

La muestra es de entrada gratuita pero es necesaria cita previa. Para más información sigue este enlace.