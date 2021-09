La Factoría de Papel nos muestra al Isidro Ferrer más «animal». De Lausana a Madrid

«A los animales los prefiero en imagen, entendiendo imagen, no sólo como las estampas que ilustran los libros, si no cualquier realidad que se produzca a más de 10 metros de distancia. Mi relación con los animales es exclusivamente contemplativa y estética».

La Factoría de Papel de Madrid presenta Animal de compañía, un proyecto expositivo protagonizado por el ilustrador, diseñador y Premio Nacional de Diseño, Isidro Ferrer.

Esta interesante muestra, que se podrá visitar a partir del sábado 25 de septiembre hasta finales de octubre, se construye a partir del trabajo realizado por Ferrer en el último año para Le Petit Théâtre, una de las salas de teatro infantil de referencia de la ciudad suiza de Lausana.

El resultado no solo es una especular fauna en forma de esculturas, dibujos bocetos y fotografía, también, es una inmejorable oportunidad para ver y entender cómo trabaja un creador de la talla de Ferrer. «En el año 2019 me encargan la comunicación gráfica para Le Petit Théâtre… Es un trabajo que me emociona y vivo como un regalo que me permite conjugar tres de mis pasiones: el teatro, la expresión gráfica y la infancia. Durante 20 años Haydé Ardalan ha estado al frente de la imagen gráfica de esta institución suiza. De origen Iraní Haydé es muy conocida en el ámbito francófono por un personaje de cómic llamado Milton. Milton es un gato. Los numerosos carteles que durante este tiempo ha realizado para Le Petit Théâtre están poblados de felinos y de pájaros. Para que el cambio estético no sea demasiado pronunciado he mantenido en la gráfica el protagonismo del universo animal. Algo que sin esfuerzo me permite evolucionar estéticamente y a la vez dialogar con el pasado. Animal de compañía recoge la singular fauna creada para Le Petit Théâtre durante el último año, y añade algún que otro disparate zoológico”, comenta Ferrer.

