Agenda de noviembre: charlas, exposiciones, cursos, talleres y mucho más.

Madrid albergará el 1er Foro Iberoamericano de Investigación y Diseño. 6, 7 y 8 de noviembre

La Asociación Iberoamérica Diseña y la Red Iberoamericana de Investigación y Diseño (RIDID), organizan el 1er Foro Iberoamericano de Investigación y Diseño, una ambiciosa iniciativa cuyo propósito no es otro que el de compartir los mejores proyectos de investigación que se han realizado o se están realizando en Iberoamérica por diseñadores, investigadores y empresas iberoamericanas. Más información en este enlace.

La obra más artistica de Álvaro Siza en la FIG Bilbao 2023

Álvaro Siza, Premio Pritzker en 1992, expondrá algunos de sus grabados en FIG Bilbao 2023. Según ha reconocido, el dibujo está ligado para él a «una especie de placer», y supone «una herramienta de estudio con un valor especial» incluso a sus 90 años. FIG Bilbao, la feria de grabado y arte sobre papel más importante del sur de Europa, celebra su 12ª edición entre el 23 y el 26 de noviembre. 40 expositores y más de 500 artistas se darán cita en el Palacio Euskalduna de Bilbao este año, con Japón como país invitado especial. Más información en El arquitecto portugués, expondrá algunos de sus grabados en. Según ha reconocido, el dibujo está ligado para él a «una especie de placer», y supone «una herramienta de estudio con un valor especial» incluso a sus 90 años. FIG Bilbao, la feria de grabado y arte sobre papel más importante del sur de Europa, celebra su 12ª edición. 40 expositores y más de 500 artistas se darán cita en el Palacio Euskalduna de Bilbao este año, con. Más información en este enlace

Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi Mugak 2023

La Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi Mugak avanza hacia su cuarta edición en 2023 consolidándose como una de las principales citas arquitectónicas del Arco Atlántico. Organizada por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, este 2023 profundiza en su afán de ser un espacio abierto, fruto de la colaboración entre diversos agentes, para convertirse en un punto de encuentro con la ciudadanía donde poner en valor la importancia de la arquitectura como el elemento que vertebra la calidad del entorno habitado. En su edición de este año, que se extenderá hasta finales de noviembre, la bienal se centra en el lema reconstruir, rehabitar, repensar. Así, se plantea la Bienal como una infraestructura cultural abierta a la ciudadanía y al conjunto de actores que participan en la vida urbana, para generar conversaciones y reflexiones que conecten con los debates que se están produciendo a nivel global. Más información en este enlace.

El 10º Encuentro BID de Enseñanza y Diseño ya está aquí

Los días 20, 21 y 22 de noviembre se llevará a cabo el 10º Encuentro BID de Enseñanza y Diseño, uno de los eventos iberoamericanos de diseño más importantes en la actualidad. Durante tres días se configura como foro público comprometido a presentar todo el espectro del diseño ligado a la formación a través de exposiciones, conferencias, charlas, debates y mucho más, para reflexionar y debatir sobre el actual panorama de la disciplina. «Los Encuentros miran al futuro, buscan fortalecer el sector formativo, mostrar las tendencias pedagógicas y metodológicas relacionadas con la Enseñanza del Diseño en los países de la región, señalar caminos para mejorar y desarrollar los programas educativos, las experiencias docentes, la gestión de los centros y sus idearios y sugerir vías para mejorar el papel de los futuros profesionales del Diseño y su capacitación para resolver las necesidades de la sociedad», comentan desde la organización. Más información en este enlace.

Kamanar: exposición colectiva, una acción coral y solidaria. Hasta el 7 de diciembre en _2B Space To Be de Madrid

A partir del 22 de noviembre próximo y hasta el 7 de diciembre, se podrá visitar en las salas de _2B Space To Be de Madrid, una interesante exposición colectiva en la que, a través de una serie de fotografías, unas sillas intervenidas y un cortometraje, se consigue explicar algunas de las historias personales y valores de la escuela de secundaria CEM Kamanar, un proyecto de la fundación Foundawtion en la comunidad de Thionck Essyl (Senegal). Algunos de los creadores invitados a participar en Kamanar son: Antonio Ballester Moreno, Claudia Valsells, Flavio Morais, Guim Tió, Joshua Perkin, Simón Sepúlveda, Leticia Feduchi, Carmen Pinart, Mark Bohle, Jara Varela, Coke Batrina, Noemí de la Peña, Claudia Mauriño, Rubén P. Bescós. Más información en este enlace.

El Muro de Berlín. Un mundo dividido

El próximo 7 de noviembre se presenta en la Fundación Canal: El Muro de Berlín. Un mundo dividido, la primera exposición itinerante a gran escala sobre el Muro de Berlín con una colección de más de 300 objetos originales, vídeos y testimonios inéditos. La muestra se abrirá al público el jueves 9 de noviembre en la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal, coincidiendo con el aniversario de la caída del Muro de Berlín. Más información en este enlace.

Alberto Corazón. Regresar no es volver

Hasta el 14 de enero de 2024, la Sala de Exposiciones Temporales de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando albergará Alberto Corazón. Regresar no es volver, una interesante muestra dedicada a la obra del diseñador, fotógrafo, escultor y pintor madrileño, Alberto Corazón.

La exposición, comisariada por Ana Arambarri, reúne un total de 45 pinturas y esculturas pertenecientes a la colección de la Academia que reflejan un mundo interior, complejo y vibrante, rebosante de energía. Más información en este enlace.

Monet. Obras maestras del Musée Marmottan Monet en CentroCentro

Esta exposición dedicada al padre del impresionismo, Claude Monet, reúne más de 50 obras maestras procedentes del Musée Marmottan Monet de París. Explica toda la trayectoria artística del maestro leída a través de las piezas a las que más apego tenía el propio pintor, las «suyas», las que conservó celosamente hasta la muerte en su casa de Giverny, y de las que nunca quiso separarse, entre ellas los celebérrimos y emblemáticos Nenúfares. Más información en este enlace.

El mejor diseño del año en el Disseny Hub Barcelona

Del 5 de octubre hasta el 7 de enero de 2024 se podrá visitar en el Disseny Hub Barcelona una d ellas exposiciones más importantes de la escena española, por supuesto estamos hablando de El mejor diseño del año, un evento anual en el que se muestra la evolución de las disciplinas creativas a través de proyectos concretos, reales, que han sido seleccionados por jurados formados por profesionales de prestigio, que han valorado la excelencia, originalidad e innovación conceptual de los proyectos presentados a los premios que organizan las asociaciones del FAD en las diferentes disciplinas del diseño y de las artes. «En conjunto, la muestra nos ofrece una valiosa panorámica del arte, la arquitectura, el interiorismo, el diseño gráfico y la comunicación visual de ahora y aquí».

El mejor diseño del año podrá visitarse de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. Más información en este enlace.

La exposición Miró-Picasso contará con más de 250 obras

Coincidiendo con la celebración del cincuenta aniversario de la muerte de Pablo Picasso y el cuarenta aniversario de la de Joan Miró, y enmarcada en los eventos de la Celebración Picasso 1973-2023, la Fundació Joan Miró y el Museo Picasso Barcelona organizan desde el 20 de octubre hasta el 25 de febrero de 2024 una exposición conjunta y única que celebra la relación de amistad y complicidad de estos dos artistas incomparables, que revolucionaron la historia de las vanguardias y del arte. La exposición podrá verse simultáneamente en ambos museos. Una amplia colección que contará con más de 250 obras procedentes de las principales colecciones públicas y privadas de todo el mundo, así como una representación importante de las propias colecciones de los dos museos. Más información en este enlace.

Premio Cataluña de Ecodiseño 2023

Esta exposición itinerante, muestra las propuestas seleccionadas, mencionadas y premiadas de la edición 2023 del Premio Cataluña de Ecodiseño organizado por la Agencia de Residuos de Cataluña, que reconoce los productos en el mercado o en desarrollo diseñados, fabricados o ejecutados en Cataluña que integren en su diseño consideraciones para mejorar el comportamiento ambiental a lo largo de su ciclo de vida, y está dirigidos a diseñadores o fabricantes de productos o estudiantes con sede social o estudios en Cataluña. Más información en este enlace.

Albarrán Cabrera. Lo Indestructible

Ángel Albarrán y Anna Cabrera han trabajado de manera colaborativa como fotógrafos desde 1996. Influenciados por pensadores, cineastas, escritores y artistas, tanto occidentales como orientales, utilizan lacámara para cuestionar las ideas preconcebidas sobre el tiempo, el lugar o la identidad. “La fotografía nos ayuda a comprender la realidad, las imágenes son como anotaciones visuales en un cuaderno”, comentan. La exposición Albarrán Cabrera. Lo Indestructible ofrece a sus visitantes una selección de más de 90 imágenes de sus series más relevantes, realizadas durante casi dos décadas de labor fotográfica: The Mouth of Krishna, The Indestructible, This is you here, Kairos y Nyx.

Albarrán Cabrera. Lo Indestructible podrá visitarse hasta el 7 de enero de 2024 en las salas de Foto Colectania de Barcelona. Más información en este enlace.

60 Afiches Celebrando el Planeta

La muestra 60 Afiches Celebrando el Planeta, comisariada por Felipe Taborda, reúne una serie de carteles creados por algunos de los diseñadores gráficos más importantes del mundo para la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo / Rio’92 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible / Rio+20. “Esta exposición reúne todos los carteles creados por este grupo de magníficos diseñadores gráficos, algunos de los cuales ya no están entre nosotros. La fuerza del mensaje y la calidad visual de esta serie completa sigue siendo la misma a pesar de todos estos años. Y nos hace creer que, a través del diseño, tenemos la ilusión de que la humanidad puede ser viable”, comenta Taborda. La exposición podrá visitarse en las salas del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, Argentina. Más información en este enlace.

Colección MACBA: las obras destacadas del museo desde 1929 hasta la actualidad

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona presenta Colección MACBA, una ambiciosa exposición de carácter permanente en la que se presenta de forma cronológica las obras más

Moco Masters Modern y Moco Masters Contemporary. Arte, diseño y creatividad en Barcelona

La apertura del Moco Museum en Barcelona ha cambiado sensiblemente la vida y agenda cultural de la Ciudad Condal. En gran medida, los responsables de este fenómeno han sido Moco

El Museo del Diseño de Barcelona celebra la singularidad de los objetos comunes

La sala B del Museo del Diseño de Barcelona alberga Objetos comunes. Historias locales, debates globales, un ambicioso proyecto expositivo que busca poner el valor la belleza de los objetos que

Modernisme: gran exposición en el Museo del Diseño de Barcelona

El Museo del Diseño de Barcelona muestra, por primera vez, una ​reinterpretación del modernisme (modernismo catalán) en clave de “cultura del diseño”​ es decir, repensando. Más información en este enlace.

