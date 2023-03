La persona detrás del objeto

Share this...

La exhibición de la diseñadora Paula Zucotti, “Everything We Touch”, por el mes de la Mujer en Outernet en Londres.

Cómo parte de la celebración del Mes Internacional de la Mujer, Outernet , el nuevo distrito de entretenimiento inmersivo en el corazón de Londres, invitó a distintas creadoras del mundo a exponer sus obras en sus pantallas gigantes aprovechando su tecnología de punta e inmensa escala.

La primera elegida, es la diseñadora argentina radicada hace más de 15 años en la capital de Inglaterra, Paula Zucotti, experta en etnografía, con su muestra “Everything We Touch”.

En ella, Zucotti, presenta historias individuales contadas a través de una única fotografía a gran escala que muestra todos y cada uno de los objetos que una persona toca en un día, en orden cronológico desde el amanecer hasta el anochecer. Desde un niño pequeño en Tokio a una monja de clausura en Madrid, pasando por un vaquero en Arizona o un titiritero en Shanghai. Es que Paula viajó por todo el mundo fotografiando la huella física de amigos y completos desconocidos en su obsesión por documentar y analizar el mundo material e inmaterial que nos rodea.

El cortometraje Future Archeology (Arqueología del futuro) que lo acompaña revela el detrás de escena, la historia de estas las personas detrás de estos objetos y nos desafía a imaginar lo que las generaciones futuras descubrirán sobre nuestros hábitos, necesidades y deseos cuando observen y descodifiquen nuestras piezas cotidianas.

«Piensa cómo sería tu fotografía si capturara todo lo que tocas en un día. Del smartphone al jabón, de la especia a la cuchara… ¿Qué diría eso de ti, de tu vida y de nuestra sociedad? , adelanta una profesional que en plena pandemia, adecuó su consigna, invitando a las personas a compartir los 15 objetos que más tocaban por esos días de encierro, en un catálogo que decidió llamar “Future archeology of Global Lockdown” (Arqueología futura del Encierro Global).

“Los hallazgos arqueológicos nos han enseñado todo lo que sabemos sobre las civilizaciones del pasado. Revelan cómo vivían, trabajaban, jugaban, cocinaban y se expresaban las sociedades. Nuestros artefactos están aquí para contar nuestra historia, es una cápsula del tiempo de nuestras vidas», remata.

Por último, agrega sobre el espacio: «Me entusiasma la escala que ofrece Outernet en cuanto a inclusión y formato. Al ser un lugar abierto al público, hace que mi obra sea accesible a todo el mundo, en particular a aquellas mentes curiosas que la descubrirán al pasar. La exposición de mis fotografías es más grande que una valla publicitaria y en tan alta definición celebra la belleza de nuestros objetos cotidianos y la artesanía y calidad que implica el proceso de fabricación. Como plataforma multimedia, permite que mi trabajo cobre vida y sumerja al espectador en la historia a través de la yuxtaposición de fotografía y cine. Como londinense nacida en Argentina, estoy encantada de que Every Thing We Touch se presente en el centro de la ciudad que considero mi hogar».