Sara Leonor firma un impresionante ático en el corazón de Londres

La yuxtaposición de la oscuridad del interior con la amplia terraza verde que rodea la propiedad crea un oasis único en la capital británica

La diseñadora madrileña Sara Leonor, ex de la IADE, ha dado una nueva vida a un ático en el corazón de Londres donde el color negro se ha convertido en el gran denominador común de todas las estancias. Sofisticación y carácter contemporáneo.

Este ático goza de una ubicación privilegiada y el objetivo de la reforma era crear una distribución diáfana con una estética contemporánea y sofisticada. Se logró eliminando las paredes que rodeaban la cocina y un cubículo que servía espacio de almacenamiento e instalando puertas correderas en el salón y el baño para crear un movimiento más fluido entre las habitaciones. El resultado fue un salón, un comedor y una cocina amplios y funcionales.

“La pareja propietaria reside en Australia pero pasan varias semanas al año en Londres por motivos de trabajo. Cuando están en el Reino Unido, residen en el apartamento y, cuando no, lo alquilan a terceros. Notaban que la distribución no era funcional y no se ajustaba a sus necesidades y requerían de zonas específicas de almacenamiento cerrado para albergar sus efectos especiales durante los meses que residen otras personas en el apartamento”, explica Leonor.

El punto original del concepto cromático fue el mural en tonos oscuros de la habitación principal, que se ha preservado y cuyas tonalidades ha invadido el resto de estancias, en paredes, suelos, mobiliario y otros detalles decorativos.

Los materiales oscuros, como la madera y la piedra, junto con sutiles toques de cobre y el uso de espejos, realzan la sensación general de tranquilidad y elegancia del apartamento, que ocupa 68 m2 en el que se ha rehecho por completo la cocina, que ha ganado espacio y ha incorporado una isla.

La yuxtaposición de la oscuridad del interior con la amplia terraza verde en forma de ele, de 34 m2, que rodea la propiedad crea un oasis único en el corazón de Londres. El cuarto de baño original se transformó en una zona diáfana, con una ducha a ras de suelo y un amplio tocador, con una encimera de dos metros de largo, con espacio de almacenamiento oculto. Un espejo retroiluminado y hecho a medida sirve de punto focal del espacio.

“El principal reto fue que la distribución funcionara para aprovechar al máximo hasta el último metro tanto en lo relativo al espacio y a las soluciones de almacenaje, que aparecen ocultas a la vista tanto en el mueble del baño, como en la isla, en la zona de entrada, en el dormitorios y en el salón comedor”.