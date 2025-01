Maison & Objet elige a Faye Toogood como la diseñadora del año 2025

Who’s that girl?

Como todos los años, Maison & Objet, tiene su diseñador elegido. En este 2025 y como parte de la iniciativa Women&Design, es el turno de la inglesa Faye Toogood. Y esto en general, se celebra, porque aún queda una deuda grande de reconocimiento con muchas figuras internacionales mujeres.

Artista multidisciplinar, estudió historia del arte, fue periodista, diseñadora de interiores y ahora se reparte entre el diseño y el arte. “Al igual que un artista elige diferentes medios, yo me expreso a través de la moda, el diseño y la escultura. Es una caja de herramientas a la que recurro para contar mi historia. Es mi abecedario, de la A a la Z”, adelanta una de las figuras femeninas más reconocidas del diseño británico.

Dicen que en la niñez se cuece nuestra creatividad futura. Y con ella se cumple a rajatabla. Nacida en la campiña inglesa, de mamá florista y padre especialista en aves, sin según cuenta, la distracción de la televisión y rodeada de naturaleza, pasaba sus días produciendo cosas con lo que tenía al alcance. Mecánica que la acompaña al día de hoy, que elige tener un estudio solicitado pero pequeño en cantidad de empleados, ya que no quiere dejar de meter manos en la masa.

Su primera colección, Assemblage 1, fue una combinación de formas sencillas, dedicada a las materias primas y al saber hacer inglés. Pero fue su silla Roly-Poly, un éxito de ventas mundial, la que la puso en el candelero. Un asiento curvado sobre cuatro robustas patas, que según dice, es más conocida que ella. “Durante dos años, a nadie le interesó. Era un alienígena. Algunos ven en ella las curvas del Art Decó, otros un estilo primitivo africano con patas de elefante. Era muy diferente del mármol y el latón que se veían entonces. Roly-Poly fue un punto de inflexión para mí. Acababa de tener mi primer hijo y todo se volvió más suave, más redondo y más voluminoso. Antes hacía cosas oscuras, con ángulos, acero y soldadura. Me parece que cuando una obra está vinculada a emociones reales, da en el clavo. Transmite una intuición y unos sentimientos que van mucho más allá de la estética y la forma. Si diseñamos objetos de esta manera, despegan”.

Y suma en clave con este reconocimiento: “Creo que Roly-Poly me ayudó a entender lo que es una mujer diseñadora. Me acerco a los 50 años. Cuando empecé, había muy pocas mujeres reconocidas en esta profesión. Era un entorno masculino y sigue siéndolo, incluso en la industria. Zaha Hadid y Patricia Urquiola fueron modelos para mí. El feminismo de mi generación insistía en no preocuparse por la distinción entre hombres y mujeres para poder avanzar. Así era: no tener en cuenta el hecho de ser mujer. Ahora, la tercera generación de feministas afirma su diferencia, lo que es muy interesante”, detalla.

Toogood tiene además una reconocida marca de ropa junto a su hermana. Colaboraciones con marcas emblemáticas como CC-Tapis, Calico Wallpaper, Tacchini, Poltrona Frau y Maison Matisse. Y por supuesto, un apellido (que es real y por el que cuenta, la burlaban en la escuela) ideal para dedicarse al mundo de la creatividad.