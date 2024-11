Presentación en Barcelona de The Book by Carlos Rolando = Designer

Share this...

A las 19:30 horas en el Dry Martini by Javier de las Muelas

Este martes 12 de noviembre a las 19:30 horas se llevará a cabo en Barcelona la presentación de The Book by Carlos Rolando = Designer, un imperdible libro editado por Experimenta Libros, en el que se muestra y analiza la obra y vida profesional del famoso diseñador argentino Carlos Rolando, responsable de la creación de marcas como Camper, Danone, Dodotis, Eroski, Fagor o Roca, y piedra fundamental en la construcción del diseño español tal y como lo conocemos hoy.

«Acenor, Aenor, Arco, Bocatta, Camper, Círculo de Lectores, Danone, Dodotis, Eroski, Evax, Expo de Sevilla, Fagor, Ifema, Maremágnum, Pegaso, Roca, Royal… todas estas marcas están dibujadas en nuestra memoria y de ello tiene buena parte de culpa Carlos Rolando, que destacó en todas las especialidades de la comunicación gráfica. Forma parte de una generación irrepetible de diseñadores argentinos que le han dado impulso al diseño español», comentan responsables del proyecto.

La presentación tendrá lugar en un escenario único, el Dry Martini By Javier de las Muelas, ubicado en Carrer d’Aribau, 162, 166 de la Ciudad Condal. Otro dato a destacar es que en esta ocasión, la editorial madrileña contará con un espacio para que los asistentes puedan ver, tocar y comprar The Book by Carlos Rolando = Designer, así como algunos de los títulos que comprenden su fondo editorial. Más información en este enlace.