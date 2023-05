Transmiradas: Arquitectura Phygital en Roca Barcelona Gallery. Mundos físicos y escenarios digitales

Share this...

¿Son dos mundos, el físico y el digital? ¿o estamos hablando de nuevas capas de una misma realidad que es ya “phygital”? ¿quién soy y quién es mi avatar? ¿somos la misma persona?».

Este miércoles 24 de mayo a partir de las 19:00 horas se llevará a cabo en las salas del Roca Barcelona Gallery (Joan Güell, 211-213), Transmiradas: Arquitectura Phygital. Mundos físicos y escenarios digitales, un debate abierto, directo, sincero y emotivo, entre diferentes profesionales expertos en distintas modalidades de la arquitectura física y digital. Todo, desde el punto de vista de los diseñadores, constructores, relatores o usuarios de estos mundos o escenarios y sobre cómo están evolucionando todos los efectos directos o secundarios de este progreso tecnológico imparable.

Los arquitectos Miquel Àngel Julià Hierro (MAJH) y Felip Neri Gordi, serán los encargados de generar el debate y conducir el evento por sus diferentes etapas con los seis invitados:

Ray Bacon: Streamer y youtuber especializado en videojuegos, es considerado el creador de contenido con mayor impacto a nivel mundial en lo referente a Nintendo y a consolas portátiles.

Roser Quer: Arquitecta y artista CG en Graph Visual Studio. Servicios de visualización de arquitectura a arquitectos y desarrolladores. Incluyen en sus servicios Imágenes Fijas, Películas y Realidad Virtual.

Lluís Campmajó Triadó: Artista multidisciplinar, director y realizador. Ha diseñado instalaciones artísticas para edificios públicos y comerciales, recintos urbanos y culturales, festivales, galerías y museos de arte moderno. Graduado en gráfica publicitaria por la Escuela de Arte y Superior de Diseño Llotja de Barcelona, Diseño Multimedia y Artes Gráficas en los Salesianos de Sarrià. Ha creado la instalación inmersiva permanente «Tot és fum» en el Museo de Arte de Sabadell y espectáculos lumínicos para dar a conocer el patrimonio histórico del país como Vielha e Mijaran, Sabadell, Castellar del Vallés, Sigüenza, Salamanca, Andorra y Manresa entre otros.

Nieves Fernández: Retail Designer, experta digital y arquitecta creativa. Espacios «Phygital», NFT i AI. Formadora ocasional de arquitectura y retail. Co-fundadora de Método Montes. Miembro del grupo de trabajo de Retail del COAC.

Carmen Figueiras y Jaume Prat Ortells: Carmen es arquitecta y presidenta de la delegación de Lugo del COAG. Jaume es arquitecto, profesor y most unwanted PDh candidate ever. Ejerce de director del blog de la Fundación Arquia y destina su tiempo a la escritura y la comunicación. Ambos son hosts del podcast El Punto Gordo. La teoría del punto gordo dice que dos rectas, sean o no paralelas, acaban siempre por cortarse en un punto si este punto es lo suficientemente gordo. En su podcast, Jaume y Carmen hablan más o menos de arquitectura.

