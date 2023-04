Bocadillos de diseño: Myron Kwan, Parisotto + Formenton, JSPA Design, Bourgeois / Lechasseur y Rever & Drage

Share this...

Bourgeois / Lechasseur se divierte con las asimetrías en Cabine A

Bourgeois / Lechasseur, la famosa practica de arquitectura canadiense fundada en 2010 por Olivier Bourgeois y Régis Lechasseur, es la responsable de Cabine A, una espectacular casa rural en la que la asimetría y el buen gusto lo son todo. Al estar ubicada a orillas del rio St. Lawrence en la histórica región de Charlevoix, en el gran Quebec, Cabin A no podía sino haberse inspirado en la famosa vía fluvial, su cultura y protagonistas. «Las referencias a la arquitectura naval están presentes pero son sutiles», comenta Lechasseur. A nivel formal, el techo a dos aguas se extiende hasta el suelo en el lado de la calle, la edificación entera parece estar anclada al suelo «para no naufragar». Por otra parte, las formas trianguladas obtenidas recuerdan sutilmente a las velas o cabos de los barcos. La entrada principal nace en una pasarela y una gran puerta de cristal «te invita a coger el timón». «La letra A fue elegida por la correlación entre la forma angulosa del edificio y la A del alfabeto náutico conocido por todos los pilotos. En este proyecto único, la arquitectura y los gráficos se inspiran mutuamente y llevan la experiencia de retiro en la naturaleza a un nivel superior».

Parisotto + Formenton crean el refugio perfecto a los pies de los Dolomitas

La práctica de arquitectura milanesa Parisotto + Formenton, fundada y dirigida por Aldo Parisotto y Massimo Formenton, firma una espectacular segunda vivienda en Cortina d’Ampezzo, a los pies de los inigualables Dolomitas. En una suerte de tributo a la arquitectura de local, los 250 m2 de esta residencia privada con aires de refugio de montaña, nos da pistas claras sobre el futuro de este particular tipo de edificaciones, siempre embebidas en las tradiciones pero con la mirada puesta en el futuro. «El ambiente de la casa es cálido y acogedor, gracias a la mezcla de muebles locales recuperados y elementos de diseño francés. El objetivo principal desde la fase de concepto ha sido diseñar un lugar en torno a una familia, concebido para albergar momentos íntimos de toda una vida rodeados de una atmósfera típica alpina con un toque contemporáneo».

Myron Kwan se inspira en el cañón del Antílope​​ para dar vida a 1111 Ones

El diseñador chino Myron Kwan, fundador de M.R. Studio Ltd., ha utilizado el cañón del Antílope​​, una de las formaciones geológicas mas raras y famosas del mundo para dar vida a 1111 Ones, un restaurante de alta cocina ubicado en el palpitante corazón de la isla de Hong Kong. «1111 Ones ofrece a los amantes de la gastronomía una original mixtura entre las artes culinarias y los paisajes espectaculares», ccomenta Kwan y agrega: «Me gusta pensar que nuestro estilo es elegante, atemporal y apasionante. Para ello, empleamos una gran variedad de materiales, objetos, ideas y referencias. Creemos que cada elemento que utilizamos permite compartir nuestra obsesión por los detalles, la artesanía y el refinamiento».

JSPA Design interviene una edificación de la dinastía Ming y acierta de lleno

JSPA Design, el estudio de arquitectura chino propiedad de Johan Sarvan y Florent Buis, ha convertido unas ruinas de la dinastía Ming en el distrito de Dongcheng, en una impresionante residencia en la que, pasado, presente y futuro de la cultura y arquitectura china, dan lo mejor de sí. «Era importante dar una clara lectura de lo antiguo y lo nuevo al tiempo que se conectaban de manera coherente en una arquitectura unificada. El muro de ladrillos que rodea la parcela y la estructura del antiguo edificio se mantuvieron intactos, y se añadieron dos edificios paralelos para crear una sucesión de tres patios», comenta Sarvan y agrega: «Estas nuevas construcciones hacen referencia a la arquitectura circundante y la reinterpretan de una manera contemporánea: el techo a dos aguas de tejas tradicionales se conserva pero con pendientes más bajas y aleros más largos, y la estructura de madera tradicional se reemplaza por una combinación de una delgada estructura de acero y vigas de madera».

El refugio de montaña «deconstruido» de Rever & Drage en los bosques noruegos

El estudio noruego Rever & Drage, fundado y dirigido por Eirik Lilledrange, Martin Beverfjord y Tom Auger, ha completado una verdadera joya de la arquitectura de montaña. Erigida en una elevación en los salvajes bosques de Nordmarka, a las afueras de Oslo, este pequeño refugio con aires de hotel boutique destaca por su atípica fisonomía, asimétrica, casi deconstruida. Si bien en líneas generales se trata de una cabaña convencional, a dos aguas, mucha madera y luz natural, el masivo ventanal que rompe el volumen central de forma transversal, lo cambia todo. «Históricamente, este tipo de construcciones han servido como refugio mientras se realizan otras actividades recreativas como senderismo, caza o pesca. Sin embargo, en los últimos años, se ha convertido en un objetivo en sí mismo, especialmente para escapar del estrés de la vida cotidiana, lo cual puede ser una necesidad permanente para los habitantes de las grandes urbes», comenta Lilledrange y agrega: «Esta pequeña cabaña en Nordmarka posee las características más necesarias, pero no mucho más. Es fácil de limpiar y de mantener. Es ligera y abierta, pero también íntima y acogedora. Más allá de la comodidad y lo estrictamente práctico, el esfuerzo se ha centrado principalmente en las cualidades del lugar, incluyendo un compromiso serio con la vista principal con atardeceres, bosques y lagos».

La imagen de portada es obra del fotógrafo y diseñador estadounidense Kirill Tonkikh