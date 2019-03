The Other Place, el surrealismo constructivo de Studio 10. Inspiración Escher

Surrealismo constructivo

Relativity, la famosa litografía del artista plástico holandés Maurits Cornelis Escher se encuentra, probablemente, entre los 100 cuadros más famosos de la historia. Esta instantánea del interior de un edificio donde las leyes de la física no se aplican, está más cerca de ser la peor pesadilla de un arquitecto, que su fuente de inspiración. Pues bien, Studio 10, una firma de arquitectura china con oficinas en Shenzhen y Hong Kong, ha utilizado este famoso cuadro como punto de partida para intervenir dos habitaciones en The Other Place, un hotel boutique situado a las orillas del rio Li en Guilin, China.

A partir de la implementación de escaleras de doble cara, seguramente el elemento más destacado de Relativity, y la ocultación de lámparas, interruptores, electrodomésticos… propios del “mundo real”, el equipo de Studio 10, liderado por su fundadora, la arquitecta china Shi Zhou, ha conseguido dotar a las estancias del inconfundible surrealismo constructivo de Escher.

La paleta de colores es un tema aparte. Este joven estudio, creado en 2017, ha conseguido realzar su propuesta con una gama sencilla pero potente. Para el primero de los espacios, ha utilizado un verde mate con detalles en blanco tiza, y ha resuelto las aperturas en natural. Para el segundo, ha echado mano de un rosa pálido que lo invade todo, dejando ciertos lugares para el blanco. Para las aperturas en este caso, ha optado por un negro semibrillante.

“Creemos que cada cliente y proyecto es único. Nuestro objetivo es explorar y adaptar la solución más apropiada, innovadora y óptima para cada caso a través de la investigación exhaustiva, la reflexión y el trabajo”, comentan responsables de la firma.