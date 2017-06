A Poster Every Day, los carteles cotidianos de Magdiel López

La artista digital y diseñadora gráfica Magdiel López ha llevado a cabo A Poster Every Day, una serie de carteles que expresan conflictos, sentimientos y experiencias cotidianas. Así, por ejemplo, Birthday, Lowercase o Far Away —uno de sus favoritos— le han permitido conectar con el aspecto más libre y creativo de la profesión, una vuelta de tuerca a los trabajos que normalmente realiza para empresas o clientes. A Poster Every Day se inspira en el trabajo previo de la directora de arte alemana Alex Proba que también decidió desarrollar este tipo de ideas en paralelo a su profesión. López nació en Cuba y llegó a Estados Unidos con 12 años y, desde los 15, que su exploración por herramientas digitales, el PhotoShop, la fotografía, el collage o el Diseño Gráfico, han tomado forma a través de diferentes propuestas. Enamorada de esta manera de expresar, para ella su trabajo sirve para resolver problemas, declara sentimientos utilizando el Arte Digital. López vive actualmente en Dallas (Texas) y es una fiel admiradora de Salvador Dalí o Henri Matisse.

GuardarGuardar

GuardarGuardar