Néstor Barbitta: perspectivas extremas para seguir captando lo humano

Néstor Barbitta, reconocido fotógrafo argentino radicado en Berlín, y su particular uso del drone, para seguir capturando lo que más le importa: las personas.

“Me gusta captar la humanidad. Cómo interactúan las personas con el entorno. Las formas generadas por la naturaleza y por ellas”.

El que habla es Néstor Barbitta, reconocido fotógrafo argentino, radicado desde el 2019 en Berlín. Esos que tienen el oficio (trabajó durante años como fotoperiodista) y sensibilidad de artista (ganó numerosos premios como el Itaú Cultural).

Además de ser diseñador de Imagen y Sonido por la Universidad de Buenos Aires, docente de diversos talleres en instituciones de aprendizaje y proyectos sociales y piloto de drone profesional.

“Siempre me interesaron las fotos ‘top down’. Lo satelital. Pero fue hasta que tuve mi primer drone en Argentina (fui de los primeros, patente 149) que no me di cuenta que lo mío eran las perspectivas extremas”, cuenta.

¿Su mecánica con el drone? “A mí siempre me gustó lo documental, así que el trabajo con el drone sigue obviamente mi línea de pensamiento. Así, tengo dos abordajes. El primero pasa por preparar mucho la foto. Eso lo aprendí de la época que trabajaba para el ministerio de cultura y me tocó retratar funcionarios. Algo que no me resultaba bastante monótono, hasta que me di cuenta que luego de cumplir con la foto formal que se me pedía, ese trabajo me permitía acceder a otros momentos y lugares inéditos a los que otros no podían: la cima del Obelisco, el teatro Colón vacío. Otras perspectivas. Lo mismo que pasa con las vistas del drone”. Y continúa: “Luego otras surgen de lugares que voy descubriendo y me llaman la atención y luego me pongo a analizar con mapas o desde Google, y luego agrego a una lista como sitios posibles”.

Sus imágenes además de bellas, tienen muchas metáforas y contenido. Hay mucho juego de límites por ejemplo entre el campo y la ciudad (increíbles sus tomas de monumentos y del Muro).

Trabajos que se pueden ver por supuesto en sus redes, en su actual muestra en el restaurante Zeta de la capital alemana y que lo hicieron participar en importantes muestras y ganar premios.

A fines de 2017, sus imágenes conformaron la video instalación de la muestra “Apolo y Dionisos en la arquitectura argentina”, sobre los arquitectos Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testa, exhibida en el MARQ. Fue invitado a exhibir su serie de fotografías aéreas “Coordenadas de la vida cotidiana” en la Embajada Argentina en Berlín.

Su fotografía aérea del Cementerio de la Chacarita fue expuesta como parte del proyecto “Chacarita moderna” en la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires en Octubre de 2019. Y en 2018 y 2019 participó como finalista del prestigioso premio Itaú Artes Visuales, en ambas oportunidades con fotografías aéreas realizadas con drone, ganando finalmente el 3er premio adquisición Itaú Artes Visuales 2019-2020 con su foto aérea favorita “Partido”. “Una foto muy especial por cuándo y cómo la hice. Hacía tiempo que quería fotografiar uno de los pocos meandros que hay en Buenos Aires. Al borde del Riachuelo, en una extraña península formada por el partido de Avellaneda, donde el conurbano se mete en la Capital por solo unos pocos metros cuadrados, se encuentra el club Victoriano Arenas. En él existe uno de los primeros equipos de fútbol de mujeres que militó por la creación del Fútbol femenino profesional. Ahí nomás del otro lado del Riachuelo, rodeando la península, está la villa 21-24, uno de los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. De un lado la búsqueda de la equidad de derechos, del otro, la demostración cruda de una sociedad que deja al borde de un río contaminado a los que el sistema va empujando hacia afuera.

Perseguí esta imagen durante casi un año, hasta cuando por fin se dio, coincidió con el fallecimiento de mi perrita, a quien amaba. Con muchas dudas y un gran esfuerzo emocional decidí finalmente ir. Fue una de las últimas tomas en Buenos Aires antes de venirme para acá y, por lo antedicho, muy significativa y emotiva en lo personal para mí”.