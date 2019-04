Blend Station II, la nueva cafetería de Futura en Ciudad de México. Ilustración y ambiente desenfadado

Un proyecto integral de branding, packaging e interiorismo

Después del éxito de su primer proyecto integral en Ciudad de México, la cafetería Blend Station, inaugurada hace dos años en el barrio de La Condesa, el estudio creativo Futura, autor también de otros proyectos como Café Búho o Motín, acaba de estrenar la segunda sucursal de esta cafetería: Blend Station II, en el corazón del ya cinematográfico barrio de la Roma, en Ciudad de México.

El objetivo del estudio ante este nuevo reto ha sido el de seguir la estética creada ya para la primera cafetería. Para ello han vuelto a contar con la colaboración de Solvar, que han sido los encargados de proyectar la arquitectura del espacio.

Por el contrario, para esta segunda Blend Station sí se han creado nuevos personajes e ilustraciones, dotándola así de carácter propio. Estos se han aplicado tanto en el packaging como el interior del local, en el que destacan los tonos pastel y la madera. Otro de los elementos destacados es la presencia de plantas y elementos decorativos vegetales, siguiendo de nuevo la línea de la primera cafetería, en la que también tenían un papel destacado.

“Para esta nueva interacción decidimos seguir la misma estética de marca que creamos para la primera Blend Station. Queríamos crear otro entorno cómodo y acogedor, lleno de nuevos personajes e ilustraciones, y este es el resultado: Blend Station, wake up and smell the coffee!”, afirman Vicky González e Iván García, responsables del estudio.