Bocadillos de diseño: Jenn Liv, John Battalgazi, Patrick Morales-Lee, Cheng Peng y Martine Johanna

Los retratos de Patrick Morales-Lee

El ilustrador británico Patrick Morales-Lee es uno de los máximos exponentes de la ilustración europea. Dueño de una técnica superlativa, conseguida con años de experimentación y dedicación, y un talento muy por encima de la media, Morales-Lee consigue emocionar desde un primer momento. Sus piezas conectan con el espectador desde la honestidad, la pulcritud y la precisión. Que marcas universales como Faberge o Bentley hayan decidido ponerse en sus manos, nos habla de la verdadera dimensión de un creativo que aún no ha tocado techo.

Cheng Peng retrata como nadie el día a día de las mujeres dong

La joven ilustradora china Cheng Peng, firma una potente serie en la que con una sensibilidad y precisión al alcance de pocos, consigue retratar el día a día de las mujeres de la etnia Dong, una de las 55 minorías étnicas de China. «Los dong no solo son autosuficientes, sino también extremadamente creativos. Durante mi viaje a Dali, en Qiandongnan (Guizhou), tuve la oportunidad ver a las mujeres dong tejiendo, tiñendo y luego cosiendo ropa, lo que me impresionó mucho y me inspiró a dar a conocer la estética étnica única», comenta Peng.

Martine Johanna y The Dark House of Gloria

The Dark House of Gloria es una excepcional serie de pinturas, obra de la ilustradora y artista neerlandesa Martine Johanna. La propuesta de Johanna destaca por su brutal apuesta por el color y un superlativo realismo. «Estos colores son una referencia a los impulsos primarios, el espectro cromático de los juguetes, las flores, la seducción infantil y el optimismo», comenta. The Dark House of Gloria está compuesta de ocho piezas, cuatro acrílicos sobre lienzo y cuatro ilustraciones a lápiz a modo de bocetos.

Abstracción y geometría en las ilustraciones deportivas de John Battalgazi

Nacido en Turquía y criado entre Canadá y el Reino Unido, John Battalgazi ha sabido hacerse fuerte en su rica herencia cultural. Dotado técnicamente, sus fuentes de inspiración son tan numerosas como diferentes entre sí. Desde el cubismo más ortodoxo, pasando por el ampuloso art déco neoyorquino de principios del siglo XIX, sus composiciones son todo un despliegue de color, formas y texturas. Con seguridad, su etapa más «sport» donde retrata deportistas de diferentes disciplinas, es donde convergen todas las cualidades y calidades de un ilustrador con un futuro más que prometedor.

Jenn Liv, ilustración a contracorriente. Entre China y Canadá

La ilustradora china Jennifer Liu, más conocida como Jenn Liv, es una de las creativas más talentosas y complejas de la escena internacional. Una cartera de clientes tan amplia como variopinta, en la que destacan firmas de la talla de Google, The New York Times, The New Yorker, TED o Bloomberg, por nombrar apenas algunas, dan fe de la versatilidad y llegada que tienen sus piezas. Operando desde la ciudad de Toronto desde su graduación, Jenn Liv lleva años aportando ideas, inspiración y trabajos referenciales, tanto en término de técnica como de inspiración. Aquí, un puñado de sus trabajos más populares.

Imagen de portada: Freepik