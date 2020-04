Chrome Music Lab y cómo hacer música desde el navegador

Share this...

Promover, alentar y democratizar el aprendizaje musical

De las innumerables fortalezas y aciertos comerciales de un gigante como Google, sus brazos experimentales son probablemente los más interesantes desde el punto de vista creativo. Proyectos de vanguardia, a menudo sin precedentes, que buscan poner a prueba la creatividad de sus usuarios y los limites de su propia tecnología. De todos ellos, Chrome Music Lab es uno de los más atractivos. Se trata de plataforma digital que nace para promover, alentar y democratizar el aprendizaje musical. Un portfolio que reúne sitios webs, ideados de forma conjunta con creativos de todo el mundo, que abordan la música y sus experiencias desde diversos ángulos, formas y niveles. «Estos sitios han sido desarrollados con tecnología libre y gratuita como Web Audio API, WebMIDI o Tone.js, por citar algunas. Herramientas que facilitan la labor de los diseñadoress a la hora de crear experiencias más intuitivas e interactivas», comenta Alex Chen, Product Marketing Manager de Google Shopping.

A continuación comentaremos algunos de los trabajos más representativos de esta interesante y por qué no, divertida iniciativa de Google.

Song Maker

El nombre del proyecto lo dice todo, Song Maker es un creador de canciones que a pesar de su apariencia simple, ofrece las herramientas necesarias para componer piezas de todo tipo y nivel de complejidad. Este trabajo es obra de Google Creative Lab, Use All Five y Yotam Mann. Ir al sitio.

Ritmo

Creado por George Michael Brower, Ritmo está dirigido a los más pequeños, se presenta como una introducción a la rítmica, en concreto a la percusión. Con ilustraciones animadas y unas cuadriculas intuitivas, es posible ir variando de sonidos, tempo y ritmo en tiempo real. Ir al sitio.

Espectrograma

En Espectrograma, Jeremy Morrill y Boris Smus juegan con el aspecto de los sonidos. A través de una interfaz simple y atractiva, los usuarios pueden conocer cómo se ve el canto de un pájaro, el estridente ruido de los modems antiguos o el de su propia voz. Ir al sitio.

Arpegio

Este proyecto explora las posibilidades que ofrecen los arpegios. Entenderlos no es siempre una tarea sencilla, Yotam Mann consigue ilustrar y organizar sus procesos de forma acertada. Ir al sitio.

Kandinsky

Ideado por Active Theory, Kandinsky convierte en sonidos cualquier cosa que dibujes. «Este trabajo está inspirado en Wassily Kandinsky, un artista plástico que comparó el arte de pintar con el arte de hacer música», comentan desde el estudio estadounidense. Ir al sitio.