EZ Record Maker, el grabador de vinilos portátil de Yuri Suzuki

Irresistibile para los amantes de la música y el diseño

Si bien los tocadiscos han sido fruto de numerosas reinterpretaciones, algunas de ellas muy exitosas como Flip o Flip, de Juwon Kim; Old Future, de Keonwoo Lee; o Levi, de Jihyo Seo y Jimin Hwang; todos reseñados en Experimenta en su momento; en la gran mayoría de los casos —por no decir en todos— los proyectos se argumentaron desde lo estético, que no es poco, pero no lo es todo.

En este sentido, el diseñador japonés Yuri Suzuki, socio de Pentagram desde 2018, ha conseguido dotar a su tocadiscos de una funcionalidad que lo cambia todo: grabación. Efectivamente, el EZ Record Maker, como ha sido bautizado este irresistible gadget, es capaz de reproducir y grabar vinilos de cinco pulgadas directamente desde un dispositivo digital a través de un conector USB. Brutal.

Compacto y de aires naive, lo cierto es que el EZ Record Maker apenas destaca en un primer visionado, solo sus dos brazos (uno para reproducción y otro para grabación) obliga a concederle una segunda oportunidad,… y no defrauda. “En Japón, la gente está empezando a crear sus propios EP de ‘edición muy limitada’. Tomarse el tiempo para enviar un mensaje a través de un disco de vinilo es algo único y especial», comenta Suzuki.

El EZ Record Maker, desarrollado para Gakken, es un buen ejemplo de pensamiento creativo, iniciativa, amor por el diseño y especialmente, de cuánto queda aún por hacer. Felicidades.