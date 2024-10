Cinco libros para el mes de noviembre. Nada como una buena lectura

Peras con Manzanas. Cómo hacer prototipos sin tener ni idea, de Antonio Lafuente

Este libro, editado por Experimenta Libros, es fruto de una década de trabajo en numerosos países y distintos contextos institucionales, laborales y políticos. En sus páginas encontrarás el repertorio conceptual y práctico para aprender a trabajar en contextos de alta heterogeneidad, donde la interdisciplinariedad (saberes codificados) y la indisciplinariedad (saberes no codificados) son la moneda corriente. El autor no se conforma con realizar una crítica profunda a la cultura académica, sino que propone como complemento la cultura del prototipado, donde se buscan soluciones incompletas, provisionales y realistas, promoviendo prácticas abiertas, experimentales y afectivas. Abiertas porque cabemos todos, todas y todes; experimentales porque nadie sabe lo que va a pasar; y afectivas porque activan la inteligencia colectiva entre pares. Más información en este enlace.

Generating Product Ideas: Actionable Techniques for Finding New Business Ideas, de Artiom Dashinsky

«Hoy en día, todas las habilidades para crear un producto se pueden aprender online, programación, diseño, marketing,… todas menos una: concebir nuevos productos. Con este libro, aprenderás técnicas prácticas para encontrar ideas para comenzar tu próximo negocio, rentable, físico, digital, de servicios o de contenido», comenta el diseñador, maker y escritor alemán, Artiom Dashinsky, sobre su libro Generating Product Ideas: Actionable Techniques for Finding New Business Ideas, de Artiom Dashinsk.

Brusselaxation, de Samuel López-Lago

En el corazón de Bruselas, una ciudad tan magnífica como bulliciosa, nos encontramos a veces atrapados en el torbellino de la existencia urbana. El coro de bocinas, los ritmos de nuestras vidas sociales y las exigencias de nuestras actividades profesionales conspiran para desalojarnos del santuario de nuestro yo interior, dejando a veces a su paso una mezcolanza de inquietud y ansiedad. Es precisamente para esos momentos en los que este libro encuentra su razón de ser. Dentro de estas páginas se encuentra un refugio tranquilo, una invitación a participar en el antiguo arte de colorear mandalas, imbuidos con la esencia de las reliquias más icónicas de Bruselas. La selección de estos elementos se desarrolla en orden alfabético, armonizando algunos de los idiomas presentes en Bruselas. Además, con cada representación, se puede encontrar un pequeño poema creado para rendir homenaje a dichas entidades. Más información en este enlace.

Vintage Graphic Design. Type, Typography, Monograms & Decorative Design from the Late 19th & Early 20th Centuries

Steven Heller, experimentado escritor y editor estadounidense, exdirector de arte del The New York Times Book Review, junto a la diseñadora y tipógrafa Louise Fili, especializada en branding alimentario, firman Vintage Graphic Design. Type, Typography, Monograms & Decorative Design from the Late 19th & Early 20th Centuries, una interesante pieza que ofrece a sus lectores una minuciosa y elocuente revisión de la llamada edad de oro de la tipografía. Objetos, productos o cartelería procedentes de ciudades como París, Berlín, Roma, Florencia o Barcelona, son recogidos y analizados en este libro editado por Skyhorse Publishing, para ofrecernos un didáctico y ciertamente entretenido paseo por el paisaje gráfico (escrito) desde finales de siglo XIX y principios del XX.

Speculative Everything. Design, Fiction, and Social Dreaming, de Anthony Dunne y Fiona Raby

Editado en inglés por The MIT Press, la editorial del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusett, Speculative Everything. Design, Fiction, and Social Dreaming es un recorrido por un panorama cultural emergente del diseño en lo que se refiere a ideas, ideales y enfoques. Sus autores, los diseñadores y profesores Anthony Dunne y Fiona Raby, lideran este viaje a través de proyectos propios en disciplinas como las bellas artes, el diseño, la arquitectura, el cine o la fotografía. En esta obra de 240 páginas y 140 ilustraciones, nos muestran ideas desde un restaurante con cocina solar; un reloj robótico de papel matamoscas o una máquina de menstruación; hasta un camión sembrador de nubes; un registrador de sensaciones de miembro fantasma o dispositivos para la búsqueda de alimentos que utilizan las herramientas de la biología sintética. «Si especulamos más, sobre todo, la realidad se volverá más maleable. Las ideas liberadas por el diseño especulativo aumentan las probabilidades de lograr futuros deseables», comenta Raby.

La imagen de portada es obra del ilustrador galo David Vanadia