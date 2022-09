Cinco libros para el mes de septiembre. Si hay que leer, que sea sobre diseño

Cara a cara con el diseño. Por el progreso del diseño gráfico y de la sociedad

No estaba todo dicho sobre diseño. Lo parece, porque hace tiempo que se encuentra en vía muerta. Pero el diseño está maduro. Tiene una hoja de servicios ejemplar con cinco siglos de historia y es un pilar fundamental de la cultura visual. Y tiene ante sí una gran perspectiva abierta y apasionante. En Cara a Cara con el Diseño, Joan Costa nos ofrece, una vez más, una profunda y lúcida reflexión sobre el presente y el futuro del diseño. Ir a la tienda.

Introduction to Three-Dimensional Design: Principles, Processes, and Projects, de Kimberly Elam

Princeton Architectural Press edita Introduction to Three-Dimensional Design: Principles, Processes, and Projects, una obra de la escritora, diseñadora y profesora estadounidense, Kimberly Elam. Dirigido a estudiantes de diseño gráfico, este interesante libro ofrece a lo largo de sus 176 páginas, las claves y fundamentos del llamado diseño tridimensional. Con ejercicios prácticos, teoría y casos de estudio, los lectores desarrollarán una comprensión más profunda de los elementos y bases a menudo complejos de este particular ámbito del diseño gráfico. “El libro combina conceptos con ejercicios cuidadosamente elaborados para que los estudiantes puedan aplicar los principios del diseño tridimensional en la práctica. Desde bocetos iniciales —a través de prototipos experimentales—, hasta las soluciones del modelo final”, aseguran desde la editorial neoyorquina.

Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional. Edición 10º aniversario, de Marcelo Ghio

¿Por qué confiamos en algunas marcas? ¿Cómo nos vinculamos con ellas? ¿Nos enamoramos de las marcas? ¿Por qué las emociones se han convertido progresivamente en un “driver” de acceso a una marca y su consumo? ¿Estamos en presencia de un mercado “emocional” que demanda “marcas humanas”? ¿Podríamos afirmar que la relación entre marcas y audiencias sería equiparable a las relaciones entre personas?

Las respuestas a estas preguntas –y algunas otras más– son la base que sostiene la teoría Oxitobrands expuesta en las páginas de este libro. Oxitobrands pone en evidencia cómo la confianza, la afectividad y los valores humanos positivos resultan elementos clave en el posicionamiento, la credibilidad, la relevancia y la decisión de compra. Y expone la decisiva influencia de la bioquímica de nuestro cuerpo en la construcción de vínculos emocionales. Ir a la tienda

Vintage Graphic Design. Type, Typography, Monograms & Decorative Design from the Late 19th & Early 20th Centuries

Steven Heller, experimentado escritor y editor estadounidense, exdirector de arte del The New York Times Book Review, junto a la diseñadora y tipógrafa Louise Fili, especializada en branding alimentario, firman Vintage Graphic Design. Type, Typography, Monograms & Decorative Design from the Late 19th & Early 20th Centuries, una interesante pieza que ofrece a sus lectores una minuciosa y elocuente revisión de la llamada edad de oro de la tipografía. Objetos, productos o cartelería procedentes de ciudades como París, Berlín, Roma, Florencia o Barcelona, son recogidos y analizados en este libro editado por Skyhorse Publishing, para ofrecernos un didáctico y ciertamente entretenido paseo por el paisaje gráfico (escrito) desde finales de siglo XIX y principios del XX.

How Design Makes The World, de Scott Berkun

How Design Makes the World, es un libro para acercar, introducir y/o explicar a todos aquellos interesados en el diseño como profesión o fenómeno creativo, qué es, cómo se hace, quiénes son sus agentes principales y por sobre todo, su papel crucial en el desarrollo de la civilización la cual la conocemos. El autor de esta atractiva obra es el escritor estadounidense Scott Berkun, un polifacético creador, experimentado diseñador y prolífico autor que en su legajo profesional figuran proyectos como Internet Explorer 1.0, Windows, MSN o WordPress. En definitiva, 210 páginas repletas de datos, anécdotas, experiencias, vividas o analizadas por uno de los diseñadores que ayudaron a diseñar el mundo en el que vivimos.

