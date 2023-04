Edel Rodríguez lo hizo de nuevo

Edel Rodríguez volvió a dejar su propia huella gráfica en la tapa de Time Magazine. Con dirección creativa de D.W. Pine, el artista visual y diseñador cubano americano, Edel Rodríguez, diseñó Sin precedentes, su octava portada acerca de Donald Trump para Time y decimosexta portada para la revista.

Según Edel Rodríguez acerca de su realización para Time, “con cada portada es un nivel diferente, y es cada vez más difícil hacer algo nuevo. Como el expresidente Donald Trump no estaba detenido y solo le habían tomado sus huellas, de allí surgió la idea de hacer algo mas informativo acerca de un hecho histórico y sin precedentes”.

Edel Rodriguez realizó la ilustración de tapa en dos horas, mientras Donald Trump pisaba los tribunales de Manhattan acusado de falsificación de registros comerciales. Para Edel, lo mas importante es “cómo comunicarse directo con el mundo. Que el mensaje sea entendido por todos, sean latinos, norteamericanos, europeos, chinos o japoneses. La huella para el pasaporte es un símbolo universal, como el fuego”. Con un inquietante don para la sátira, Edel Rodríguez es el ilustrador en jefe de Estados Unidos, según lo definió el medio Fast Company.

“Dibujo desde que era niño en Cuba, esbozando ideas”, recuerda Edel con nostalgia. «Me dedico siempre al dibujo sencillo y muy directo. Siempre me gustaba cuando mi padre entendía lo que estaba dibujando. Actualmente mi padre está muy orgulloso de mí. Nunca imaginé llegar hasta las portadas de revista Time”. Edel Rodríguez además ilustra para Der Spiegel, New Statement y The New Yorker, además de publicar su obra en muchos libros y anuarios.

En 1980, Edel Rodríguez partió a los nueve años del Puerto de Mariel, en Cuba hacia Estados Unidos. Un drama que relata en sus memorias gráficas, titulada sin rodeos Worm, A Cuban American Odyssey, un libro ilustrado de 304 páginas, cuya publicación es inminente. «Desarrollé este libro durante aproximadamente una década y lo escribí e ilustré durante los últimos tres años”, dice el ilustrador. Por primera vez, Edel Rodríguez dibuja su propia vida, repasando su infancia en Cuba y el paso de su familia en el infame puente de Mariel, donde fueron recluidos con disidentes y delincuentes antes de ser conducidos a un barco que los depositó milagrosamente, durante la noche, en Florida. “Por eso, mi pasado en Cuba puede verse en la totalidad de mi trabajo”, concluye Edel.