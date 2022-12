El puntillismo retro de Lan Truong. Simplemente arrolladora

Truong convence y enamora desde el talento y la funcionalidad

Puede que su variopinta fuente de inspiración, su refinada técnica o bien su incisiva visión de lo que es «cool» en tiempos donde todo y nada lo es, la erige como una de las más prometedoras y disruptivas ilustradoras de las escena estadounidense. Así es, Lan Truong convence y enamora desde el talento y la funcionalidad. Su estilo, conseguido a lo largo de años de estudio y dedicación, la ha llevado a trabajar para gigantes como The New York Times, Wired, Nike, The Atlantic, Insider, The Washington Post o The New Yorker, por nombrar algunos. ¿El detalle? Su innegociable apego al puntillismo, brutal.