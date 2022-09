Eline Van Dam, el nombre detrás de Zeloot. Ilustración neerlandesa de alta escuela

La exultante dramatización de las formas y el color

La ilustradora y diseñadora gráfica neerlandesa Eline Van Dam, más conocida por su alias creativo, Zeloot, lleva años firmando piezas de un valor académico y artístico de un nivel superlativo. Experimentando con diferentes técnicas, e influenciada por un sinfín de movimientos, Van Dam ha conseguido dar forma a un estilo único y reconocible que la ha llevado a trabajar con medios generalistas de talla mundial, como The New Yorker, The New York Times, Esquire o Süddeutsche Zeitung, y liderar campañas gráficas para gigantes de diversas industrias como Hasbro o Ray-Ban.

En una carrera tan larga, es comprensible la existencia de diferentes etapas, incluso para profesionales como Van Dam. Aún así, es posible percibir ciertos puntos en común, que de una u otra forma, terminan cohesionando toda su obra, dandole si cabe, aún más valor al conjunto.

Por supuesto nos estamos refiriendo a la exultante dramatización de las formas y el color, que a estas alturas, ya es su firma inequívoca. Repasando su trayectoria es difícil intuir cuál será su siguiente paso. Lo que está claro, es que allí donde vaya, estaremos nosotros para reseñarla.