Escrito en el cuerpo. El sonido gótico de Jonathan Barnbrook

Una experiencia sonora inquietante es la que logran el diseñador y músico Jonathan Barnbrook y Anil Aykan en el single Existence Against Existence, lanzado junto a una video dirigido por Chris Turner

Jonathan Barnbrook y Anil Aykan integran el dúo Fragile Self, un proyecto musical formado en 2019 en Londres cuyo segundo álbum (“OSC”) se publicará en mayo de 2025. «Fragile Self explora en nuestras creencias creativas en su forma más pura, utilizando contenido personal para reflejarnos a nosotros mismos y hablar con los demás”, –dice Jonathan Barnbrook –, «queremos trabajar en áreas en las que normalmente no trabajamos; al hacerlo, salimos de nuestra zona de confort y nos impulsamos a nuevas formas».

Según detalla el diseñador acerca del video –apropiadamente lynchiano–, la letra de la canción se escribe sobre la piel de una persona con dermatografía, una enfermedad en la que los rasguños leves provocan marcas en relieve hasta desaparecer. Para Barnbrook, “la piel es una metáfora, un registro viviente de la historia emocional, que lleva las huellas de experiencias pasadas, reflejando el yo fragmentado y la lucha por la existencia.” Un nuevo lenguaje musical, dice Barnbrook en el sitio, «requiere un nuevo universo visual.»

La noticia de Fragile Self se expandió rápidamente en los medios gráficos cuando Stefan Sagmeister recibió al video con entusiasmo: «Querido Jonathan, me encanta todo sobre acerca de esto: el hecho de que estés haciendo música, el hecho de que tengas las agallas para publicarla, el hecho de que esta música sea realmente buena y, por supuesto, escribir sobre la piel siempre ha sido una de mis técnicas favoritas. Espero que todo esto sea un gran éxito para ambos”, dijo en su cuenta de Instagram.

Barnbrook, conocido en la industria por sus colaboraciones con David Bowie para las portadas de sus últimos cinco álbumes, (incluida la ganadora del premio Grammy por Blackstar) le aporta a Fragile Self una fuerte narrativa visual, mientras que Anil Aykan aporta desde su formación en psicoterapia para darle una solemne profundidad psicológica al proyecto, con citas a la Gestalt y Carl Gustav Jung. Con unas líneas de bajo minimalistas y una voz templaria que brota del subconsciente, el dúo recuerda a ciertos pasajes góticos de los primeros sonidos de Dead Can Dance.

‘OCD’ fue grabado en Londres, mezclado y diseñado por Steve D’Agostino y Katia Isakoff, y masterizado por Cicely Balston en Abbey Road Studios y según adelantan «es más oscuro, más melancólico y más emotivo que nuestro álbum debut».