Diez. Mucho más que una escritura musical colectiva

«Ya tuvimos el evento, se editó el disco, salió el libro… nos faltaba la muestra!» De esta manera el músico y diseñador Marco Sanguinetti y la diseñadora Laura Varsky abrieron en Buenos Aires la exposición con las 190 ilustraciones originales que forman parte del libro Diez, realizadas en tiempo real junto a la interpretación de los diez temas que componen el disco “Diez” (2023) a cargo de Marco Sanguinetti Quinteto.

Las ilustraciones reunidas en la exhibición sintetizan lo que Marco Sanguinetti y Laura Varsky definen como una escritura musical colectiva. En palabras del músico, las ilustraciones “exploran diferentes maneras de traducir lo sonoro a una dimensión visual. Diez viene a consagrar ese plan a través de un acto colectivo y humano”. En tiempos de individualismo y artificialidad, según remarcó Marco en la apertura de la muestra, este conjunto de imágenes tan diversas y abstractas es capaz de escuchar y ver la música “de un modo profundo y único.”

De la experiencia colectiva, Laura Varsky destaca no solo el «maravilloso abanico de imágenes”, a través de mil dibujos potentes, distintos, sino que también reivindica la forma y el gesto, o como dice a partir de su letra escrita “la forma responde a algo mas fuerte, la forma responde al gesto.” Un repertorio de ilustraciones donde podemos encontrar variaciones y estilos que varía entre el trazo hábil y pleno de recursos del ilustrador consumado a la paleta expresiva mas visceral, con desvíos en la narrativa visual mas espontánea.

Todo un recorrido desde la gestación de la idea a la actual exhibición. Diez es el resultado de músicos, editores, sello musical y una larga lista de colaboradores que inició la obra a comienzos de 2023, y que ahora se exhibe con la lógica de una obra coral.